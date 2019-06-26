Почти 70% жителей Украины доверяют Зеленскому, показал опрос

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Почти 70% жителей Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в среду на сайте социологической группы " Почти 70% жителей Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в среду на сайте социологической группы " Рейтинг ".

Весной 2019 года на Украине прошли выборы президента, 20 мая состоялась инаугурация победившего на них Владимира Зеленского. Он с трибуны Рады объявил о ее роспуске и назначил внеочередные выборы парламента на 21 июля.

"Уровень доверия к Владимиру Зеленского составляет 67% (не доверяют 26%)", - говорится в сообщении.

В тексте опроса также говорится: 33% респондентов заявили, что "Украина движется в правильном направлении, 40% - противоположного мнения, еще 27% - не определились".

В январе "Рейтинг" публиковал результаты похожих опросов, тогда почти три четверти населения Украины заявляли, что страна движется в неправильном направлении и только 15% опрошенных имели противоположное мнение.