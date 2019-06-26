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РИА Новости

Почти 70% жителей Украины доверяют Зеленскому, показал опрос

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Почти 70% жителей Украины доверяют президенту Владимиру Зеленскому, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в среду на сайте социологической группы "Рейтинг".
Весной 2019 года на Украине прошли выборы президента, 20 мая состоялась инаугурация победившего на них Владимира Зеленского. Он с трибуны Рады объявил о ее роспуске и назначил внеочередные выборы парламента на 21 июля.
"Уровень доверия к Владимиру Зеленского составляет 67% (не доверяют 26%)", - говорится в сообщении.
В тексте опроса также говорится: 33% респондентов заявили, что "Украина движется в правильном направлении, 40% - противоположного мнения, еще 27% - не определились".
В январе "Рейтинг" публиковал результаты похожих опросов, тогда почти три четверти населения Украины заявляли, что страна движется в неправильном направлении и только 15% опрошенных имели противоположное мнение.
Опрос проводился методом формализованного интервью с 20 по 24 июня 2019 года по всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошено две тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 июня, 16:14
​Названа первая зарплата Зеленского на посту президента
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