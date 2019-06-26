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РИА Новости

Совфед ратифицировал договоры о сотрудничестве с Доминикой и Белизом

Вчера, 12:02
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду договоры о сотрудничестве России с Содружеством Доминики и Белизом.
Договоры призваны способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих взаимный̆ интерес.
Мальдивы
24 июня, 11:44
Россия и Мальдивы подпишут соглашение о взаимной отмене виз
Документы устанавливают, что страны будут взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
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