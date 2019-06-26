Совфед ратифицировал договоры о сотрудничестве с Доминикой и Белизом

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду договоры о сотрудничестве России с Содружеством Доминики и Белизом.

Договоры призваны способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между странами в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих взаимный̆ интерес.