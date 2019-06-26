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РИА Новости

Кремль считает, что участие России в ПАСЕ может быть только полноформатным

Вчера, 12:02
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что участие России в ПАСЕ может быть только полноформатным, какое-то ущемление прав делает работу делегации невозможной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ПАСЕ в ночь на вторник после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. ПАСЕ в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу по полномочиям новой делегации РФ предлагает вернуть их, но на определённых условиях.
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"В любом случае возвращение России можно только приветствовать, я еще раз повторяю, что в данном случае побеждает здравый смысл, потому что без участия РФ работа ПАСЕ не может и не могла быть полноценной - это раз. И второе - естественно, возобновление работы наших представителей, нашей делегации в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе. Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации", - сказал Песков журналистам.
Он также переадресовал вопросы журналистов о том, как Москва должна реагировать на выдвинутые ПАСЕ условия, к представителям российской делегации на месте. "Было бы неправильно нам здесь, в Москве, рассуждать, когда наши представители, собственно, как и положено, представляют нашу страну и отстаивают интересы нашей страны", - добавил он. -0-
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