Кремль считает, что участие России в ПАСЕ может быть только полноформатным

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Кремле считают, что участие России в ПАСЕ может быть только полноформатным, какое-то ущемление прав делает работу делегации невозможной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ПАСЕ в ночь на вторник после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. ПАСЕ в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу по полномочиям новой делегации РФ предлагает вернуть их, но на определённых условиях.

"В любом случае возвращение России можно только приветствовать, я еще раз повторяю, что в данном случае побеждает здравый смысл, потому что без участия РФ работа ПАСЕ не может и не могла быть полноценной - это раз. И второе - естественно, возобновление работы наших представителей, нашей делегации в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе. Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации", - сказал Песков журналистам.