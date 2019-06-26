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РИА Новости

В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Трампа на G20

Вчера, 12:01
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа по подготовке возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 продолжается, дата, время и формат пока не определены, но в Кремле не исключают отдельной встречи, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы не исключаем возможности проведения встречи Путина с Трампом отдельной, с определенным содержанием", - ответил Песков на вопрос о том, будет ли эта встреча полноформатной или "на ногах".
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"Не буду называть прикидки, продолжается работа по подготовке возможной встречи", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной дате и времени встречи Путина и Трампа.
Трамп может встретиться с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам ранее высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, Трамп обсудит с Путиным Иран, Украину, контроль над вооружениями и ряд других тем.
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