В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Трампа на G20

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Работа по подготовке возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 продолжается, дата, время и формат пока не определены, но в Кремле не исключают отдельной встречи, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не исключаем возможности проведения встречи Путина с Трампом отдельной, с определенным содержанием", - ответил Песков на вопрос о том, будет ли эта встреча полноформатной или "на ногах".

"Не буду называть прикидки, продолжается работа по подготовке возможной встречи", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной дате и времени встречи Путина и Трампа.