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РИА Новости

В Москве в экоцентре "Битцевский парк" пройдет квиз "Природа и мы"

Вчера, 11:59
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Квиз "Природа и мы" пройдет в экоцентре "Битцевский парк" в Москве в четверг, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования.
"Найди ответы на 60 вопросов о природе. 27 июня в 19.00 пройдет квиз "Природа и мы" в экоцентре "Битцевский лес". Командная викторина для детей старшего школьного возраста и взрослых приурочена ко Дню молодёжи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в викторине будут вопросы о взаимоотношениях человека и природы, современных технологиях и технологиях прошлого, познании и изучении природы.
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МоскваОбщество
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