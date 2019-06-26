В Москве в экоцентре "Битцевский парк" пройдет квиз "Природа и мы"

"Найди ответы на 60 вопросов о природе. 27 июня в 19.00 пройдет квиз "Природа и мы" в экоцентре "Битцевский лес". Командная викторина для детей старшего школьного возраста и взрослых приурочена ко Дню молодёжи", - говорится в сообщении.