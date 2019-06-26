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РИА Новости

Москалькова раскритиковала запрет на выезд за границу ряду сотрудников ОВД

Вчера, 11:58
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© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова
© Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает чрезмерной мерой ограничение выезда сотрудников ОВД, не имеющих доступа к секретным документам, на отдых за границу, следует из выступления омбудсмена на Всероссийской научно-практической конференции по защите прав сотрудников органов внутренних дел.
"В частности, считаю чрезмерной мерой ограничение выезда сотрудников ОВД, не имеющим допуска к секретным документам по 2 и выше формам, на отдых за границу. Мы поднимали этот вопрос", - говорится в выступлении, опубликованном на сайте Москальковой.
Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
6 июня, 03:05
Источники: в "Роскосмосе" ужесточили правила выезда сотрудников за границу
Она обратила внимание на то, что президент РФ во время прямой линии высказал свою позицию в пользу "расширения географии возможного выезда сотрудников МВД за границу".
Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, просившего признать недействующим подпункт приказа МВД, который запрещает полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы РФ по частным делам.
Поводом для подачи иска послужило увольнение мужчины из органов после того, как в 2016 году он съездил в Болгарию и Доминиканскую Республику. По мнению Лужных, подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ" следует признать недействующим.
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МВД РоссииТатьяна МоскальковаРоссияОбщество
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