Москалькова раскритиковала запрет на выезд за границу ряду сотрудников ОВД

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает чрезмерной мерой ограничение выезда сотрудников ОВД, не имеющих доступа к секретным документам, на отдых за границу, следует из выступления омбудсмена на Всероссийской научно-практической конференции по защите прав сотрудников органов внутренних дел.

"В частности, считаю чрезмерной мерой ограничение выезда сотрудников ОВД, не имеющим допуска к секретным документам по 2 и выше формам, на отдых за границу. Мы поднимали этот вопрос", - говорится в выступлении, опубликованном на сайте Москальковой.

Она обратила внимание на то, что президент РФ во время прямой линии высказал свою позицию в пользу "расширения географии возможного выезда сотрудников МВД за границу".

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, просившего признать недействующим подпункт приказа МВД, который запрещает полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы РФ по частным делам.