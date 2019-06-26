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РИА Новости

МИД призвал исключить силовые акции против Ирана

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силовые акции против Ирана должны быть исключены, в случае необходимости вопрос вокруг иранской ядерной сделки будет поднят в Совете безопасности ООН, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
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