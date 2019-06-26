МИД призвал исключить силовые акции против Ирана

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силовые акции против Ирана должны быть исключены, в случае необходимости вопрос вокруг иранской ядерной сделки будет поднят в Совете безопасности ООН, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".