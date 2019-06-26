Вопрос по иранской сделке могут поднять в СБ ООН, заявили в МИД России

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силовые акции против Ирана должны быть исключены, в случае необходимости вопрос вокруг иранской ядерной сделки будет поднят в Совете безопасности ООН, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Вы позицию нашу по Ирану знаете, мы встревожены имеющейся напряженностью, которая все время усиливается", - сказал Вершинин журналистам.

Он добавил, что "силовые акции должны быть исключены".

Отвечая на вопрос о необходимости поднять тему Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в Совбезе ООН, Вершинин ответил: "При необходимости мы это сделаем".