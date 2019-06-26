В Афганистане при атаке талибов погибли восемь силовиков

По данным агентства, нападение произошло во вторник вечером, когда талибы атаковали районный центр.

"Боевики "Талибана" совершили скоординированное нападение на центр района Голран в провинции Герат во вторник вечером, в результате чего восемь сотрудников службы безопасности были убиты, а 16 других, включая начальника районной полиции, ранены", - приводит Синьхуа слова пресс-секретаря полиции провинции Абдула Ахад Вализада.