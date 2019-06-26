В Афганистане при атаке талибов погибли восемь силовиков

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. По меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности погибли и еще 16 пострадали в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Герат на западе Афганистана, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, нападение произошло во вторник вечером, когда талибы атаковали районный центр.
"Боевики "Талибана" совершили скоординированное нападение на центр района Голран в провинции Герат во вторник вечером, в результате чего восемь сотрудников службы безопасности были убиты, а 16 других, включая начальника районной полиции, ранены", - приводит Синьхуа слова пресс-секретаря полиции провинции Абдула Ахад Вализада.
По словам пресс-секретаря, столкновения продолжились до утра среды, захватить центр талибам не удалось.