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РИА Новости

В Германии разорилась компания по производству техники LOEWE

Вчера, 11:51
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Одна из старейших компаний в Германии LOEWE, занимающаяся производством электронной техники, разорилась и вынуждена прекратить работу, сообщает издание Bild.
Компания с почти столетней историей, базирующаяся в немецком городе Кронах, будет вынуждена прекратить свою работу к концу недели.
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"Таким образом, из-за банкротства для гарантии безопасности наших кредиторов мы обязаны к 1 июля временно приостановить деятельность компании при минимальных судебных издержках", - заявил глава LOEWE, слова которого приводит издание.
Причиной банкротства стал отказ кредиторов предоставить компании средства для продолжения деятельности. Тем не менее, руководство LOEWE все ещё надеется найти инвестора, который спасет компанию, что позволит более 400 сотрудникам сохранить рабочие места.
LOEWE, специализирующаяся на производстве телевизоров, начала испытывать проблемы на фоне серьезной конкуренции со стороны Южной Кореи, Японии и Китая. По данным издания, предприятие подало заявление в суд на открытие дела по добровольному признанию банкротства в начале мая. Сообщается, что дело будет открыто первого августа.
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