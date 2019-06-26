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РИА Новости

"Ростелеком" отразил рекордное число кибератак на прямую линию с Путиным

Вчера, 11:50
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Ростелеком" зафиксировал и отразил все кибератаки во время проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня, все атаки относились к классу DDoS, говорится в сообщении "Ростелекома".
"Ростелеком" зафиксировал и успешно отразил все кибератаки во время проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня 2019 года. Все зафиксированные во время мероприятия атаки относились к классу DDoS и были своевременно обнаружены и отражены благодаря внедренной компанией системе выявления и защиты от сетевых атак", - говорится в сообщении.
"В 2019 году основной сайт и ресурсы видеотрансляции прямой линии подверглись самому большому количеству атак за все время проведения этого мероприятия", - отметил "Ростелеком", добавив, что в 2016 году во время прямой линии было зафиксировано всего несколько атак, а в 2017-2018 годах мероприятия прошли без кибератак.
По данным компании, атаки фиксировались с начала мероприятия и до его завершения. Максимальный объем отраженной атаки составил 49 Гбит в секунду и 13 миллионов пакетов в секунду. При этом сложность отражения данных атак определялась в первую очередь продолжительностью и их наложением друг на друга (суммарная продолжительность атак составила 212 минут), а также динамическим изменением типа проводимых атак.
Старший вице-президент по технической инфраструктуре "Ростелекома" Алексей Сапунов отметил, что обеспечение кибербезопасности является одним из основных приоритетов компании. "Мощность генерируемых атак возрастает из года в год, поэтому мы уделяем все больше внимания разработке и внедрению технологий и сервисов по защите от киберугроз", - добавил Сапунов, слова которого приводятся в релизе.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымРостелекомВладимир ПутинБезопасность
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