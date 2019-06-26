"Ростелеком" отразил рекордное число кибератак на прямую линию с Путиным

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Ростелеком" зафиксировал и отразил все кибератаки во время проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня, все атаки относились к классу DDoS, говорится в сообщении "Ростелекома".

"Ростелеком" зафиксировал и успешно отразил все кибератаки во время проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня 2019 года. Все зафиксированные во время мероприятия атаки относились к классу DDoS и были своевременно обнаружены и отражены благодаря внедренной компанией системе выявления и защиты от сетевых атак", - говорится в сообщении.

"В 2019 году основной сайт и ресурсы видеотрансляции прямой линии подверглись самому большому количеству атак за все время проведения этого мероприятия", - отметил "Ростелеком", добавив, что в 2016 году во время прямой линии было зафиксировано всего несколько атак, а в 2017-2018 годах мероприятия прошли без кибератак.

По данным компании, атаки фиксировались с начала мероприятия и до его завершения. Максимальный объем отраженной атаки составил 49 Гбит в секунду и 13 миллионов пакетов в секунду. При этом сложность отражения данных атак определялась в первую очередь продолжительностью и их наложением друг на друга (суммарная продолжительность атак составила 212 минут), а также динамическим изменением типа проводимых атак.