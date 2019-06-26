Дело завели на курского полицейского, устроившего стрельбу во дворе дома

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. СК возбудил дело о хулиганстве в отношении сотрудника полиции, стрелявшего в воздух во дворе дома в Курске из-за того, что дети попали футбольным мячом по его машине, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел в субботу примерно в 21.00 мск у дома №3 по улице Ламоновской города Курска. По данным следствия, мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвел один выстрел из пистолета в воздух. СК начал проверку обстоятельств инцидента.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, являющегося сотрудником полиции, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, подозреваемый, который в момент совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие в рамках дела устанавливает все обстоятельства преступления.