В Подмосковье к концу июня собрали более 450 тонн клубники

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Аграрные предприятия Московской области к концу июня собрали более 450 тонн клубники, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На сегодняшний день собраны более 450 тонн подмосковной клубники. Лидирует по сбору клубники наиболее крупный производитель ягоды - ЗАО "Совхоз имени Ленина"", - сообщает ведомство.

В начале месяца региональный Минсельхоз отмечал, что сельхозпредприятия Московской области собрали свыше 55 тонн клубники.

По данным Минсельхоза, в этом сезоне в Подмосковье планируется собрать около 1,5 тысячи тонн клубники.