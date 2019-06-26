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В Подмосковье к концу июня собрали более 450 тонн клубники

Вчера, 11:46
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлубника, выращенная в питомнике
Клубника, выращенная в питомнике
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Аграрные предприятия Московской области к концу июня собрали более 450 тонн клубники, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"На сегодняшний день собраны более 450 тонн подмосковной клубники. Лидирует по сбору клубники наиболее крупный производитель ягоды - ЗАО "Совхоз имени Ленина"", - сообщает ведомство.
В начале месяца региональный Минсельхоз отмечал, что сельхозпредприятия Московской области собрали свыше 55 тонн клубники.
По данным Минсельхоза, в этом сезоне в Подмосковье планируется собрать около 1,5 тысячи тонн клубники.
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Ранее министерство сообщало, что в Подмосковье восемь крупных производителей клубники, из них шесть занимаются производством товарной ягоды, два - производством рассады. Сбор клубники в 2019 году начался раньше обычного из-за ранней весны.
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