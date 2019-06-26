Проект кабмина для модернизации ТЭС в ДФО может быть готов к середине июля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ рассчитывает, что проект постановления правительства, определяющий условия проведения программы модернизации ТЭС в так называемых неценовых зонах энергорынка, крупнейшей из которых является Дальневосточный округ (ДФО), будет готов в ближайшие две недели, сообщил заместитель директора департамента развития электроэнергетики министерства Андрей Максимов в ходе Российского международного энергофорума.

В РФ в 2019 году стартовала масштабная программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Для неценовых зон энергорынка (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области) готовят особые параметры программы. Как сообщал в январе министр энергетики РФ Александр Новак, в неценовых зонах планируется модернизировать около 2 ГВт ТЭС на 200 миллиардов рублей.

"Был предложен механизм на уровне закона, мы сейчас проходим его на уровне правительственных решений, и я думаю, что в ближайшие, наверное, две недели уже будет конкретный проект постановления, где эти решения будут изложены", - сообщил Максимов, говоря о подготовке нормативной базы программы модернизации в неценовых зонах.

Планируется, что проекты для этих регионов будут утверждаться на уровне правительства, а окупаться - за счет платежей потребителей как ценовых (европейская часть страны, Урал и Сибирь), так и неценовых зон оптового энергорынка. Соотношение платежей пока обсуждается.

В целом сохранение этой схемы подтвердилось в презентации Максимова к выступлению на энергофоруме. Как следует из нее, для возврата и окупаемости инвестиций в проекты в неценовых зонах для потребителей в этих регионах планируется установить определенный тариф на мощность электростанций, а для потребителей в ценовых зонах - утвердить надбавку к цене на мощность.