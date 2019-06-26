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РИА Новости
Теплоснабжение

Проект кабмина для модернизации ТЭС в ДФО может быть готов к середине июля

Вчера, 11:43
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ рассчитывает, что проект постановления правительства, определяющий условия проведения программы модернизации ТЭС в так называемых неценовых зонах энергорынка, крупнейшей из которых является Дальневосточный округ (ДФО), будет готов в ближайшие две недели, сообщил заместитель директора департамента развития электроэнергетики министерства Андрей Максимов в ходе Российского международного энергофорума.
В РФ в 2019 году стартовала масштабная программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Для неценовых зон энергорынка (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области) готовят особые параметры программы. Как сообщал в январе министр энергетики РФ Александр Новак, в неценовых зонах планируется модернизировать около 2 ГВт ТЭС на 200 миллиардов рублей.
"Был предложен механизм на уровне закона, мы сейчас проходим его на уровне правительственных решений, и я думаю, что в ближайшие, наверное, две недели уже будет конкретный проект постановления, где эти решения будут изложены", - сообщил Максимов, говоря о подготовке нормативной базы программы модернизации в неценовых зонах.
Планируется, что проекты для этих регионов будут утверждаться на уровне правительства, а окупаться - за счет платежей потребителей как ценовых (европейская часть страны, Урал и Сибирь), так и неценовых зон оптового энергорынка. Соотношение платежей пока обсуждается.
Машинный зал тепловой станции
28 мая, 12:27
Доходность по проектам ТЭС в неценовых зонах оптового рынка составит 12,5%
В целом сохранение этой схемы подтвердилось в презентации Максимова к выступлению на энергофоруме. Как следует из нее, для возврата и окупаемости инвестиций в проекты в неценовых зонах для потребителей в этих регионах планируется установить определенный тариф на мощность электростанций, а для потребителей в ценовых зонах - утвердить надбавку к цене на мощность.
В конце мая по итогам совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака было принято решение, что базовая доходность по проектам модернизации ТЭС в неценовых зонах составит 12,5% против 14% в остальной части РФ, а правительство определит порядок отбора проектов и предельный объем капитальных затрат. Для этого Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС РФ должны представить в кабмин соответствующие поправки в закон "Об электроэнергетике" и проект постановления правительства.
000000
ТеплоснабжениеАндрей МаксимовМинистерство энергетики РФ
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