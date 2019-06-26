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РИА Новости

Володин прокомментировал ситуацию в ПАСЕ

Вчера, 11:42
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© Фото : Council of Europe/ Ellen WuibauxЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Ellen Wuibaux
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия выступает за решения, принятые в рамках международных организаций, и стоять в стороне, когда нарушаются права национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, было бы неправильно, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сорок семь стран, которые объединились в Совет Европы, все равноправны. И когда нарушаются права национальной делегации одной из стран, нарушаются права народа, нарушаются права страны, которую представляют депутаты Парламентской ассамблеи. И стоять в стороне и смотреть издали, что такое возможно, наверное, неправильно. Мы со своей стороны никогда не потворствовали решениям, которые идут вразрез решениям международных организаций, международного права, которые нарушают права других стран, и считаем, что этому необходимо следовать и в дальнейшем", - сказал Володин на встрече с председателем Народного собрания Республики Болгария.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 09:45
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
Он подчеркнул, что Россия выступает за решения, которые принимаются именно в рамках международных организаций, и не может мириться с ущемлением прав национальной делегации в ПАСЕ.
"Это ущемление национальной делегации, не депутатов. Это ущемление в правах целого народа. Поэтому, когда мы говорим о соблюдении всех международных правил и норм, здесь всецело поддерживаем вас в отношении Евросоюза, также мы должны соблюдать права стран-участников Совета Европы", - отметил Володин.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Возвращение России в ПАСЕВячеслав ВолодинЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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