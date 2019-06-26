Володин прокомментировал ситуацию в ПАСЕ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия выступает за решения, принятые в рамках международных организаций, и стоять в стороне, когда нарушаются права национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, было бы неправильно, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сорок семь стран, которые объединились в Совет Европы, все равноправны. И когда нарушаются права национальной делегации одной из стран, нарушаются права народа, нарушаются права страны, которую представляют депутаты Парламентской ассамблеи. И стоять в стороне и смотреть издали, что такое возможно, наверное, неправильно. Мы со своей стороны никогда не потворствовали решениям, которые идут вразрез решениям международных организаций, международного права, которые нарушают права других стран, и считаем, что этому необходимо следовать и в дальнейшем", - сказал Володин на встрече с председателем Народного собрания Республики Болгария.

Он подчеркнул, что Россия выступает за решения, которые принимаются именно в рамках международных организаций, и не может мириться с ущемлением прав национальной делегации в ПАСЕ.

"Это ущемление национальной делегации, не депутатов. Это ущемление в правах целого народа. Поэтому, когда мы говорим о соблюдении всех международных правил и норм, здесь всецело поддерживаем вас в отношении Евросоюза, также мы должны соблюдать права стран-участников Совета Европы", - отметил Володин.