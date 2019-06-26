"Русгидро" повысила оценку инвестиций в модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Компания "Русгидро" повысила предварительную оценку инвестиций в проекты строительства и модернизации электростанций на Дальнем Востоке в рамках общероссийской программы модернизации ТЭС на 12% - со 153 миллиардов рублей до 171 миллиарда, следует из презентации заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрея Максимова на Российском международном энергофоруме.

"Одобрено четыре проекта общей мощностью 1,3 ГВт, предварительный размер инвестиций составит 171 миллиард рублей", - говорится в презентации об инвестициях в так называемых неценовых зонах оптового энергорынка, к которым относится Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области.

Максимов уточнил, что эти цифры - оценка "Русгидро". Он напомнил, что пока только эта компания представила проработанные проекты на 1,3 ГВт на Дальнем Востоке, которые были предварительно одобрены правкомиссией по электроэнергетике для общероссийской программы. Минэнерго и "Системный оператор" (диспетчер энергосистемы РФ) должны еще сформировать окончательный перечень проектов строительства и модернизации в неценовых зонах и представить его в правительство до 15 августа.

"В целом мы предполагаем, что и Архангельск в ближайшее время доработает свои проекты и эту тему будет запускать", - добавил Максимов.

Директор Сообщества потребителей энергии Василий Киселев, в свою очередь, заявил, что на Дальнем Востоке, где сейчас "Русгидро" монополист, инвесторов в строительство и модернизацию ТЭС надо выбирать на конкурсной основе, а не утверждать решением кабмина без конкурса, как планировалось. По его словам, по крайней мере это можно сделать для одного-двух проектов. Если же конкурса не будет, то потребители настаивают на обязательном технологическом и ценовом аудите проектов.