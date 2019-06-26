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РИА Новости
Теплоснабжение

"Русгидро" повысила оценку инвестиций в модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке

Вчера, 11:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Компания "Русгидро" повысила предварительную оценку инвестиций в проекты строительства и модернизации электростанций на Дальнем Востоке в рамках общероссийской программы модернизации ТЭС на 12% - со 153 миллиардов рублей до 171 миллиарда, следует из презентации заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрея Максимова на Российском международном энергофоруме.
"Одобрено четыре проекта общей мощностью 1,3 ГВт, предварительный размер инвестиций составит 171 миллиард рублей", - говорится в презентации об инвестициях в так называемых неценовых зонах оптового энергорынка, к которым относится Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области.
Максимов уточнил, что эти цифры - оценка "Русгидро". Он напомнил, что пока только эта компания представила проработанные проекты на 1,3 ГВт на Дальнем Востоке, которые были предварительно одобрены правкомиссией по электроэнергетике для общероссийской программы. Минэнерго и "Системный оператор" (диспетчер энергосистемы РФ) должны еще сформировать окончательный перечень проектов строительства и модернизации в неценовых зонах и представить его в правительство до 15 августа.
"В целом мы предполагаем, что и Архангельск в ближайшее время доработает свои проекты и эту тему будет запускать", - добавил Максимов.
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Директор Сообщества потребителей энергии Василий Киселев, в свою очередь, заявил, что на Дальнем Востоке, где сейчас "Русгидро" монополист, инвесторов в строительство и модернизацию ТЭС надо выбирать на конкурсной основе, а не утверждать решением кабмина без конкурса, как планировалось. По его словам, по крайней мере это можно сделать для одного-двух проектов. Если же конкурса не будет, то потребители настаивают на обязательном технологическом и ценовом аудите проектов.
"Чтобы появилась конкуренция на Дальнем Востоке, нужно, чтобы кроме собственника "Русгидро" был кто-то еще в виде собственников, потому что модернизировать на чужом оборудовании нельзя в принципе. Либо мы ждем, пока эти станции выйдут из строек. Для новых строек может быть кто угодно. Раз мы идем в тему модернизации, мы экономим на схеме выдачи мощности, вся топливоподача, все остальное (из инженерной инфраструктуры - ред.) остается", - отметил Максимов.
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ТеплоснабжениеАндрей МаксимовДальний ВостокМинистерство энергетики РФ
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