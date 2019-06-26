Надежда Савченко будет баллотироваться в Раду от Донецкой области

КИЕВ, 26 июн - РИА новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, сообщила, что будет вместе с сестрой Верой баллотироваться в парламент в одномандатном избирательном округе в Донецкой области.
По ее словам, партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" выдвинула семь кандидатов в мажоритарных округах.
"Председатель партии - Надежда Савченко - Донецкая область, округ № 51", - написала Савченко на своей странице в Facebook.
Депутат добавила, что ее сестра будет баллотироваться от округа № 45 (Авдеевка и Ясиноватский район).
Савченко была арестована в марте 2018 года. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.
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В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, он обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины". В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты Верховной рады. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит. Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.