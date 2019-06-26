Центральный пограничный ансамбль ФСБ выступил в парке "Измайловский"

МОСКВА, 26 июня. – РИА Новости. В воскресенье, 23 июня, в Парке культуры и отдыха "Измайловский" прошел концерт духового оркестра Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, который возглавляет заслуженный артист Российской Федерации, полковник Андрей Капралов
"Эмоциональный заряд, заложенный в музыке оркестра, передался и зрителям. Зарядившись положительными эмоциями и хорошим настроением, публика наградила музыкантов продолжительными аплодисментами", - сообщили организаторы.
Это было первое выступление ансамбля в рамках программы "Военные оркестры в парках", которую проводит Дирекция Фестиваля "Спасская башня. Музыканты представили публике программу с очень широким жанровым диапазоном: в нее вошли несколько классических латиноамериканских джазовых композиций, песни в жанре мамбо и кубинского болеро. Прозвучала также популярная американская музыка: композиции в стиле фанк, классика американской эстрады 30-х годов, музыка Старого Света, а также были исполнены два попурри в современной обработке.
Программа "Военные оркестры в парках" с 2016 года проводится по инициативе Дирекции Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.