Центральный пограничный ансамбль ФСБ выступил в парке "Измайловский"

Это было первое выступление ансамбля в рамках программы "Военные оркестры в парках", которую проводит Дирекция Фестиваля "Спасская башня. Музыканты представили публике программу с очень широким жанровым диапазоном: в нее вошли несколько классических латиноамериканских джазовых композиций, песни в жанре мамбо и кубинского болеро. Прозвучала также популярная американская музыка: композиции в стиле фанк, классика американской эстрады 30-х годов, музыка Старого Света, а также были исполнены два попурри в современной обработке.