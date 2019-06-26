Пусть в Токио собираются: жители Осаки недовольны предстоящим саммитом G20

ОСАКА, 26 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Жители японского города Осака, который примет у себя 28-29 июня саммит лидеров стран "большой двадцатки", оказались не столь позитивно настроены к этому масштабному событию, как, возможно, могли надеяться власти: многие жалуются на невозможность свободного передвижения, дискомфорт от увеличившегося числа полицейских в городе, постоянных гул от вертолетов и даже не на отмену школьных занятий.

Корреспондент РИА Новости узнала, что именно пришлось не по душе японцам и иностранцам, выбравшим Осаку своим новым временным или постоянным домом.

Первое, на что невольно обращаешь внимание, если зайти в местные супермаркеты или кафе, это разговоры женщин о предстоящих выходных в школах 27 и 28 июня. Даже кассир на кассе в разговоре не смогла обойти эту тему стороной.

"Мой муж работает. У меня в графике стоят на эти дни смены. И тут нам говорят, что у детей выходной. А кто захочет со мной меняться, если все в одинаковом положении?" - возмущенно рассказала сотрудница торгового центра Aeon в одном из центральных районов Осаки, на бейдже которой была указана фамилия Канэда.

По данным правительства города Осака, в четверг и пятницу выходной получат ученики 492 государственных образовательных учреждений, включая детские сады. Аналогичные меры были объявлены и правительством префектуры Осака. График обучения в частных образовательных учреждениях будет определяться каждой из школ.

На самом деле информация о предстоящих выходных в школах была размещена на сайте правительства еще в марте, но, по словам кассира, "обычные люди туда (на сайт - ред.) и не заходят, а школа сказала в начале месяца".

"Я не работаю, но не знаю, что мы будем делать с детьми эти дни. Все закрыто, никуда не поехать", - поделилась мнением с корреспондентом РИА Новости молодая женщина, представившаяся по фамилии Сато, которая встречала дочку после уроков у начальной школы в районе Кита.

Действительно, невозможность свободного передвижения вызывает явный дискомфорт у жителей третьего по величине мегаполиса. С начала месяца во всех автобусах и вагонах метро начали транслировать объявления о предстоящих ограничениях. И каждый раз это вызывало недовольный шепот у пассажиров, особенно, пожилых.

"Мы хотели поехать в Киото на выходные. И куда теперь? Я живу в Тояма (город в префектуре Осака). Мне сколько добираться-то надо будет? Пусть вон в Токио собираются", - эмоционально ответил мужчина в возрасте на вопрос о его планах на дни проведения саммита.

Но трудности с перемещением по городу в конце недели и на выходных станут не единственными неудобствами, которые могут испытать на себе жители и гости Осаки. Многие кафе и небольшие магазинчики предпочли устроить выходные дни, опасаясь отсутствия покупателей. Так, один из супермаркетов в районе Ниси, где обычно закупаются местные питейные заведения, не будет работать с 27 по 30 июня.

Другой повод для недовольства, правда, у иностранных граждан, вызывают участившиеся проверки документов со стороны сотрудников полиции. Этой теме даже посвящены отдельные "ветки" обсуждений в местных сообществах в социальных сетях. Люди жалуются, что за последний месяц их останавливают "чаще, чем за несколько лет проживания".

Саммит стран "двадцатки" пройдет в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. На форум аккредитовано 7000 журналистов. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.