Россия считает действия США по созданию "антииранской" коалиции ошибочными

"Антииранская коалиция существует. Она может принимать свои шаги. Но мы считаем, что та линия, которую они (США) заняли, ошибочные, она контрпродуктивная. Она приведет только к широким разрушительным последствиям для всего региона, в котором живёт эта антииранская коалиция", - сказал Кабулов журналистам.