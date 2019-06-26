МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия считает действия США по созданию "антииранской" коалиции ошибочными, заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Антииранская коалиция существует. Она может принимать свои шаги. Но мы считаем, что та линия, которую они (США) заняли, ошибочные, она контрпродуктивная. Она приведет только к широким разрушительным последствиям для всего региона, в котором живёт эта антииранская коалиция", - сказал Кабулов журналистам.
Он отметил, что многие страны симпатизируют Ирану и что Тегеран не останется в одиночестве в случае, если США предпримут "безумные и безответственные" действия против ИРИ.
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