Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T11:30Z
https://ria.ru/20190626/1555923059.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Россия считает действия США по созданию "антииранской" коалиции ошибочными

Вчера, 11:30
258
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия считает действия США по созданию "антииранской" коалиции ошибочными, заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Антииранская коалиция существует. Она может принимать свои шаги. Но мы считаем, что та линия, которую они (США) заняли, ошибочные, она контрпродуктивная. Она приведет только к широким разрушительным последствиям для всего региона, в котором живёт эта антииранская коалиция", - сказал Кабулов журналистам.
Он отметил, что многие страны симпатизируют Ирану и что Тегеран не останется в одиночестве в случае, если США предпримут "безумные и безответственные" действия против ИРИ.
Президент США Дональд Трамп
25 июня, 22:05
Трамп заявил, что США готовы к любым действиям Ирана
1101101
Инцидент с танкерами в Оманском заливеМИД РФРоссияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
МИД назвал действия США в отношении Ирана жестким блефом
РИА
Новости
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
США перечеркнули правила торговли в мире, считает Володин
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий не набрал достаточно голосов, чтобы стать вице-президентом ПАСЕ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
Лента
новостей
Хакер за компьютером
В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию
Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
ПАСЕ может устроить второй тур выборов Слуцкого на пост вице-спикера
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД призвал исключить силовые акции против Ирана
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Эксперт ООН привел в пример Западу действия Москвы по делу Голунова
МИД ОАЭ: меры безопасности в Персидском заливе не направят против Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
США хотят капитуляции Ирана, считает Лавров
Евросоюз призвал Иран продолжить выполнение ядерной сделки
На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
На юге Казахстана собрали более 5,7 тысячи фрагментов боеприпасов после ЧП
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Депутата Госдумы не пустили на Украину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58Роберт Дауни-младший хочет, чтобы "Мстители" превзошли "Аватар"
11:57Ереван заключил контракты на поставки вооружения на форуме "Армия-2019"
11:55В Сербии открыли памятную доску к 20-летию работы госпиталя МЧС
11:54В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
11:53Житель Сахалина устроил стрельбу в храме
11:50Пассажир Ан-24 рассказал о том, как помог вытащить второго пилота
11:48В Центре по киберугрозам объяснили, почему США отказываются от консультаций
11:47Полицейского в Приамурье подозревают в фальсификации "наркотического" дела
11:46Худрук МХТ назвал Покровскую образцом порядочности и великим учителем
11:46В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей
11:44Министры обороны НАТО обсуждают меры по усилению ПВО и готовность сил
11:43Экипаж разбившегося Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
11:42Менеджер структуры РЖД был на борту аварийно севшего в Бурятии Ан-24
11:41Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
11:38Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
11:38В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
11:37Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
11:37СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
Лента новостейМолния