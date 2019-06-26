Ученые открыли галлюциногенные грибки, превращающие мух в "секс-зомби"

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Биологи из США открыли два вида крайне причудливых грибков-паразитов, заражающих цикад и вырабатывающих набор галлюциногенных веществ. Они превращают насекомых в зомби, лишенных половых органов, но пытающихся спариться со всеми окружающими сородичами, пишут ученые в журнале Биологи из США открыли два вида крайне причудливых грибков-паразитов, заражающих цикад и вырабатывающих набор галлюциногенных веществ. Они превращают насекомых в зомби, лишенных половых органов, но пытающихся спариться со всеми окружающими сородичами, пишут ученые в журнале Fungal Ecology.

"Внешне эти цикады не похожи на классических "зомби" – грибок только управляет их поведением. Взрослые насекомые двигаются и живут с такой же скоростью или даже быстрее, чем их здоровые сородичи. Вдобавок, цикады становятся гиперсексуальными, что позволяет грибку быстро распространяться", — рассказывает Мэтт Кассон (Matt Kasson) из университета Западной Виргинии в Моргантауне (США).

В последние годы биологи открыли десятки примеров того, что паразиты могут напрямую управлять поведением хозяина. К примеру, вирус LdMNPV побуждает гусениц шелкопряда забираться наверх деревьев и превращаться в "вирусную бомбу", а личинки мушек-горбаток заставляют пчел сбегать из улья. Кошачий паразит токсоплазма умеет "перепрограммировать" память человека и мышей, делая первых склонными к суициду, а вторых – бесстрашными.

Самый "продвинутый" и интересный пример подобных нахлебников-"кукловодов" — грибки из рода Ophiocordyceps, поражающие муравьев из тропических лесов Южной и Центральной Америки. Когда этот "зомби"-грибок проникает в их организм, он радикальным образом меняет поведение насекомого, заставляя его прикрепляться к веткам и листьям деревьев над муравейником и над тропинками, по которым его жители отправляются на поиски еды в лес.

Дальнейшие наблюдения за поведением зараженных муравьев и самих грибков показали, что Ophiocordyceps действует крайне избирательным образом, проверяя их мозг на совместимость перед "зомбификацией". Если бы эти грибки сами не страдали от паразитов, то тогда бы они могли легко и очень быстро уничтожить почти все колонии муравьев в Новом Свете.

Кассон и его коллеги открыли еще один пример того, как грибок очень незаметно, но эффективно меняет поведение еще одного вида насекомых, наблюдая за гигантской "армией" цикад, близких родичей обычных клопов и тлей, заполонивших северо-восток США три года назад.

Эти насекомые, как объясняют биолог, проводят большую часть своей долгой жизни в личиночной стадии, высасывая соки из корней растений на протяжении многих лет, иногда даже десятилетий. На последней стадии развития цикады отращивают крылья, становятся похожими на очень крупных мух и начинают жить на поверхности Земли, что иногда приводит к резкому увеличению в их численности.

Ученые, как отмечает Кассон, давно стали замечать, что некоторые цикады ведут себя во время подобных "нашествий" очень странным образом. Они необычно активно двигаются и пытаются спариваться не только с особями противоположного пола, но и с любыми другими цикадами. Причиной этого, как тогда предположили исследователи, были паразитические грибки из рода Massospora.

Как именно они меняли поведение насекомых, биологи не знали – заразить цикад этим грибком оказалось крайне тяжело. Американские ученые воспользовались "нашествием" цикад для того, чтобы попытаться найти ответ на этот вопрос. Для этого они поймали нескольких особей, уже инфицированных разными видами грибка, расшифровали их ДНК и изучили то, какие вещества они вырабатывали.

Эти эксперименты подтвердили, что грибок действительно управлял поведением мушек. Он уничтожал их половые органы, освобождая место под свои споры, но при этом не убивал их и заставлял активно искать партнеров для спаривания и вступать с ними в отношения вне зависимости от их желания.

Анализируя содержимое клеток двух видов грибка, Massospora cicadina и Massospora levispora, ученые открыли три хорошо знакомых им молекулы, которые они не ожидали увидеть внутри подобных грибков – катинон, один из аналогов амфетамина и эфедрина, а также псилоцибин и псилоцин. Все эти вещества присутствовали в теле зараженных цикад в больших количествах.

Оба этих психоактивных соединения, как предполагают ученые, помогают грибку одурманивать насекомых и манипулировать их поведением, используя другие сигнальные молекулы, предназначение которых биологам еще только предстоит выяснить.