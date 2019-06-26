Заседание Госсовета в Кремле. Прямая трансляция

С докладами выступят руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт" глава Республики Бурятии Алексей Цыденов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт.