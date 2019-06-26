Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T14:06Z
https://ria.ru/20190626/1555922703.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155592/27/1555922781_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_00c19825d643250a00f2601ca437718d.jpg
РИА Новости

Заседание Госсовета в Кремле. Прямая трансляция

Вчера, 14:06
2202
Президент Владимир Путин проводит заседание Государственного совета. Главная тема обсуждения — развитие сети автодорог и обеспечение безопасности дорожного движения.
С докладами выступят руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Транспорт" глава Республики Бурятии Алексей Цыденов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт.
18102114
Обсудить 1
Государственный совет РФВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Здание Совета Европы в Страсбурге
Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации
РИА
Новости
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений. 26 июня 2019
ВСУ начали отводить силы в районе Станицы Луганской
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин не согласился с предложением России о судьбе украинских моряков
Лента
новостей
Портрет Александра Захарченко в Донецке
В ДНР назвали имена сотрудников СБУ, причастных к убийству Захарченко
Кадры нейтрализации террориста в Саратове
Опубликовано видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Саратове
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение России
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения
"Не нужно прятать камеры": Госсовет обсудил безопасность на дорогах
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк
Кисляк оценил проект резолюции ПАСЕ по полномочиям российской делегации
Актер и режиссер Валерий Харченко
Умер актер Валерий Харченко
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа
Ситуация в Венесуэле
В Венесуэле задержали всех причастных к последней попытке госпереворота
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В Кремле прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48В Центре по киберугрозам объяснили, почему США отказываются от консультаций
11:47Полицейского в Приамурье подозревают в фальсификации "наркотического" дела
11:46Худрук МХТ назвал Покровскую образцом порядочности и великим учителем
11:46В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей
11:44Министры обороны НАТО обсуждают меры по усилению ПВО и готовность сил
11:43Экипаж разбившегося Ан-24 передал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
11:42Менеджер структуры РЖД был на борту аварийно севшего в Бурятии Ан-24
11:41Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
11:38Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
11:38В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
11:37Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
11:37СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
Лента новостейМолния