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РИА Новости

Ученые объяснили, как кофе помогает похудеть

Вчера, 11:21
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЧашка кофе
Чашка кофе
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Исследователи из Ноттингемского университета (Великобритания) выяснили, что употребление кофе полезно для борьбы с лишним весом. Об этом сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Scientific Reports.
Как выяснилось, кофеин стимулирует выработку бурой жировой ткани (бурого жира). Это один из двух, наряду с белым, типов жира в организме млекопитающих — он генерирует тепло за счет сжигания калорий и играет важнейшую роль в процессе терморегуляции организма.

"Функции бурой жировой ткани отличны от других жиров: она производит энергию за счет сжигания сахара и жира, зачастую реагируя на холод. Повышение ее активности помогает организму лучше контролировать уровень сахара в крови и улучшает липидный профиль. Прежде никто не знал адекватных способов стимулировать ее активность у человека", — приводит портал слова соавтора исследования, профессора медицинской школы Ноттингемского университета Майкла Саймондса.

Ученые уже поднимали вопрос о пользе кофе для борьбы с ожирением, и на этот раз исследователи решили проверить, оказывает ли кофеин прямое влияние на процесс обмена веществ. Сначала они на мышах определили оптимальную дозу кофе, а затем провели опыты с людьми при помощи технологии для визуализации зон выработки тепла в организме.
Из предыдущих исследований специалисты знали, что буровая жировая ткань концентрируется в основном в районе шеи. Скрининг показал, что после употребления кофе эта область тела нагревалась.
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ВеликобританияРИА Наука
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