Ученые объяснили, как кофе помогает похудеть

Как выяснилось, кофеин стимулирует выработку бурой жировой ткани (бурого жира). Это один из двух, наряду с белым, типов жира в организме млекопитающих — он генерирует тепло за счет сжигания калорий и играет важнейшую роль в процессе терморегуляции организма.

"Функции бурой жировой ткани отличны от других жиров: она производит энергию за счет сжигания сахара и жира, зачастую реагируя на холод. Повышение ее активности помогает организму лучше контролировать уровень сахара в крови и улучшает липидный профиль. Прежде никто не знал адекватных способов стимулировать ее активность у человека", — приводит портал слова соавтора исследования, профессора медицинской школы Ноттингемского университета Майкла Саймондса.

Ученые уже поднимали вопрос о пользе кофе для борьбы с ожирением, и на этот раз исследователи решили проверить, оказывает ли кофеин прямое влияние на процесс обмена веществ. Сначала они на мышах определили оптимальную дозу кофе, а затем провели опыты с людьми при помощи технологии для визуализации зон выработки тепла в организме.