ПАСЕ может устроить второй тур выборов Слуцкого на пост вице-спикера

СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. ПАСЕ может устроить второй тур по выборам российского парламентария Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ассамблеи, сообщил РИА Новости источник в организации.

Ранее на должность вице-спикера был выдвинут российский депутат Леонид Слуцкий, парламентарии не согласились с этим выдвижением и устроили тайное голосование на сессии.

"Сегодня может быть второй тур", - рассказал собеседник агентства.