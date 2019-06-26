ПАСЕ может устроить второй тур выборов Слуцкого на пост вице-спикера

СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. ПАСЕ может устроить второй тур по выборам российского парламентария Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ассамблеи, сообщил РИА Новости источник в организации.
Ранее на должность вице-спикера был выдвинут российский депутат Леонид Слуцкий, парламентарии не согласились с этим выдвижением и устроили тайное голосование на сессии.
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"Сегодня может быть второй тур", - рассказал собеседник агентства.
Второй тур может проходить, как с открытым, так и с закрытым голосованием.