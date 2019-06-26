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РИА Новости

ПАСЕ может устроить второй тур выборов Слуцкого на пост вице-спикера

Вчера, 11:21
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. ПАСЕ может устроить второй тур по выборам российского парламентария Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ассамблеи, сообщил РИА Новости источник в организации.
Ранее на должность вице-спикера был выдвинут российский депутат Леонид Слуцкий, парламентарии не согласились с этим выдвижением и устроили тайное голосование на сессии.
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Вчера, 03:01
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства
"Сегодня может быть второй тур", - рассказал собеседник агентства.
Второй тур может проходить, как с открытым, так и с закрытым голосованием.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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