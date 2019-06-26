МВД возбудило семь дел против московского отравителя

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. МВД возбудило семь уголовных дел против мужчины, который отравил и ограбил более десяти человек в Москве. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По словам Волк, уже установлено 11 потерпевших.

Для предварительного расследования дел сформирована следственно-оперативная группа, работу которой курирует лично начальник столичного УВД, генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.

Московский отравитель

В понедельник городское издание The Village сообщило, что одна из сотрудниц СМИ Людмила Чижова стала жертвой неизвестного отравителя.

По данным журналистов, его жертвами стали более 20 человек: он знакомился с ними на улице, в скверах около Чистых прудов, парке "Горка" и на Хохловской площади, угощал газированными напитками, а когда жертва теряла сознание, грабил.

Во вторник подозреваемого задержали. При обыске правоохранители обнаружили у него пакетики с порошком и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые вещества — феназепам и клозапин, а также трамадол.

По информации источника РИА Новости, задержанным оказался уроженец Кабардино-Балкарии 1992 года рождения Мурат Сабанов, он проживал в Москве с 2015 года.