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РИА Новости

МВД возбудило семь дел против московского отравителя

Вчера, 11:21
1992
© МВД РФПодозреваемый в отравлении людей в Москве
Подозреваемый в отравлении людей в Москве
© МВД РФ
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. МВД возбудило семь уголовных дел против мужчины, который отравил и ограбил более десяти человек в Москве. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По словам Волк, уже установлено 11 потерпевших.
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Экспертиза установила, какие средства использовал московский отравитель
Для предварительного расследования дел сформирована следственно-оперативная группа, работу которой курирует лично начальник столичного УВД, генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.

Московский отравитель

В понедельник городское издание The Village сообщило, что одна из сотрудниц СМИ Людмила Чижова стала жертвой неизвестного отравителя.
По данным журналистов, его жертвами стали более 20 человек: он знакомился с ними на улице, в скверах около Чистых прудов, парке "Горка" и на Хохловской площади, угощал газированными напитками, а когда жертва теряла сознание, грабил.
Во вторник подозреваемого задержали. При обыске правоохранители обнаружили у него пакетики с порошком и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые вещества — феназепам и клозапин, а также трамадол.
По информации источника РИА Новости, задержанным оказался уроженец Кабардино-Балкарии 1992 года рождения Мурат Сабанов, он проживал в Москве с 2015 года.
Сегодня Таганский суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Сабанова.
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25 июня, 12:27
Потерпевшая по делу об отравлении газировкой рассказала о случившемся
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Ирина ВолкГУМВДМВД РоссииМВД РФРоссияПроисшествия
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