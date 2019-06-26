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РИА Новости

Дарт Вейдер баллотируется в Верховную раду

Вчера, 11:20
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© AP Photo / Lennart PreissКостюм Дарта Вейдера
Костюм Дарта Вейдера
© AP Photo / Lennart Preiss
Костюм Дарта Вейдера. Архивное фото
КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Дарт Вейдер будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду, следует из информации на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Он баллотируется по одномандатному избирательному округу в Одессе. В списке, опубликованном ЦИК, указано, что Дарт Викторович Вейдер — гражданин Украины, родился 4 октября 1987 года в Киеве, в течение последних пяти лет проживает на территории страны. У него высшее образование, сейчас он занимает должность директора фирмы "Темная сторона силы". Выдвинут политической партией "Блок Дарта Вейдера".
Очередные выборы в Раду планировалось провести в октябре, но в мае новый президент Владимир Зеленский распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе: половину корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит пять процентов.
Дарт Вейдер — один из центральных персонажей культовой киноэпопеи Джорджа Лукаса "Звездные войны" — не впервые принимает участие в избирательных кампаниях на Украине. В 2014 году он пытался баллотироваться в президенты, затем претендовал на пост мэра Киева, а осенью того же года на внеочередных выборах в Раду было зарегистрировано сразу шесть Дартов Вейдеров.
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