Дарт Вейдер баллотируется в Верховную раду

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Дарт Вейдер будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду, следует из информации на Дарт Вейдер будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду, следует из информации на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Он баллотируется по одномандатному избирательному округу в Одессе. В списке, опубликованном ЦИК, указано, что Дарт Викторович Вейдер — гражданин Украины, родился 4 октября 1987 года в Киеве, в течение последних пяти лет проживает на территории страны. У него высшее образование, сейчас он занимает должность директора фирмы "Темная сторона силы". Выдвинут политической партией "Блок Дарта Вейдера".

Очередные выборы в Раду планировалось провести в октябре, но в мае новый президент Владимир Зеленский распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе: половину корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит пять процентов.