В Крыму назвали приглашение российской делегации в ПАСЕ прорывом

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Приглашение российской делегации на сессию в ПАСЕ является прорывом в деле восстановления полноценных отношений РФ и Европы, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

ПАСЕ в ночь на вторник после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. ПАСЕ в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу по полномочиям новой делегации РФ предлагает вернуть их, но на определённых условиях.

"Это настоящий прорыв в деле восстановления нормальных, полноценных отношений России и Европы. Считаю, что в этом успехе есть и наш вклад... Европа начинает принимать российский статус Крыма как реальность. До признания ее нашей правоты пока далеко, но в этом направлении сделан уверенный шаг", - сказал Константинов на заседании сессии республиканского парламента.