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РИА Новости

В Крыму назвали приглашение российской делегации в ПАСЕ прорывом

Вчера, 11:17
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© Фото : Council of Europe/ Candice ImbertЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Candice Imbert
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Приглашение российской делегации на сессию в ПАСЕ является прорывом в деле восстановления полноценных отношений РФ и Европы, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
ПАСЕ в ночь на вторник после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. ПАСЕ в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу по полномочиям новой делегации РФ предлагает вернуть их, но на определённых условиях.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 08:35
Серьезный символический шаг. О чем говорит голосование в ПАСЕ по России Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов оценил расстановку сил в Парламентской ассамблее.
"Это настоящий прорыв в деле восстановления нормальных, полноценных отношений России и Европы. Считаю, что в этом успехе есть и наш вклад... Европа начинает принимать российский статус Крыма как реальность. До признания ее нашей правоты пока далеко, но в этом направлении сделан уверенный шаг", - сказал Константинов на заседании сессии республиканского парламента.
Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Она заявила, что не будет участвовать в работе сессии, пока ей не будут возвращены полномочия. Она также указала, что если в докладе по полномочиям 26 июня будут применены хоть малейшие санкции, делегация покинет Страсбург и снова откажется от работы в ПАСЕ.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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