МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга

ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Китай призывает Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга, который в 1997 году был передан Китаю, Пекин осуждает и отвергает любую критику из Лондона в отношении происходящего в Гонконге, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил во вторник, что выдача лицензий на экспорт снаряжения для полиции Гонконга зависит от результатов расследования недавних проявлений насилия в этом специальном административном районе КНР. Он также призвал правительство Гонконга обеспечить надежное независимое расследование проявлений насилия. По итогам данного расследования власти Великобритании примут решение касательно будущих лицензий на экспорт оборудования для полиции Гонконга. Он подчеркнул, что Лондон не выдаст новых лицензий, пока не получит удовлетворительные ответы на вопросы касательно соблюдения прав человека.

"С 1997 года проблемы Гонконга стали исключительно внутренними делами Китая, которые не терпят никакого внешнего вмешательства", - заявил дипломат.

По его словам, "в последнее время некоторые лица в Великобритании выступают с критическими замечаниями и комментариями относительно ситуации в Гонконге, что является вмешательством во внутренние дела Китая, мы осуждаем и отвергаем это, Китай призывает Великобританию прекратить вмешиваться в дела КНР и Гонконга".

Протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда уже около 2 миллионов человек вышли на протесты.