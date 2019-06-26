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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду

Вчера, 11:14
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил, что ему поступают предложения баллотироваться на выборах в Верховную раду.
"Спасибо большое за доверие, но сегодня я не готов уйти из профессии, которой я отдал больше 25 лет, и заняться политикой, пусть даже и в новых условиях, которые начали формироваться в стране с приходом новой президентской команды", — говорится в его письме, текст которого опубликовал на своей странице на Facebook адвокат Андрей Доманский.
Вышинский отметил, что был и остается журналистом, и высказал уверенность в том, что ему удастся доказать абсурдность предъявляемых ему обвинений.
"Убежден, что сейчас, когда с каждым днем во власти будет оставаться все меньше людей из бывшей команды Порошенко, которые оказывали политическое давление на суд, моя невиновность станет очевидной и для украинского правосудия", — написал он.
Доманский подтвердил, что его клиенту поступало много предложений от разных политических сил Украины о включении в списки партий "даже в первых рядах".
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
29 декабря 2018, 18:45
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Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийУкраинаВ мире
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