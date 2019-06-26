Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил, что ему поступают предложения баллотироваться на выборах в Верховную раду.

"Спасибо большое за доверие, но сегодня я не готов уйти из профессии, которой я отдал больше 25 лет, и заняться политикой, пусть даже и в новых условиях, которые начали формироваться в стране с приходом новой президентской команды", — говорится в его письме, текст которого опубликовал на своей странице на Facebook адвокат Андрей Доманский.

Вышинский отметил, что был и остается журналистом, и высказал уверенность в том, что ему удастся доказать абсурдность предъявляемых ему обвинений.

"Убежден, что сейчас, когда с каждым днем во власти будет оставаться все меньше людей из бывшей команды Порошенко, которые оказывали политическое давление на суд, моя невиновность станет очевидной и для украинского правосудия", — написал он.

Доманский подтвердил, что его клиенту поступало много предложений от разных политических сил Украины о включении в списки партий "даже в первых рядах".

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.