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РИА Новости

Депутата Госдумы не пустили на Украину

Вчера, 11:12
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоДорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Украинские пограничники не пустили в страну депутата Госдумы РФ, которому запрещен въезд в Украину, отправили его в Россию обратным рейсом, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Вчера вечером рейсом из Риги в столичный аэропорт прибыл депутат Госдумы РФ… Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами. Гражданина РФ через государственную границу не пропустили, вернули обратным рейсом", - говорится в сообщении.
Имени депутата пограничное ведомство не уточняет.
Дорожный знак, обозначающий территорию Украины, у международного пункта пропуска
13 июня, 10:18
На Украину с начала года не пустили более 22 тысяч иностранцев
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Госдума РФРоссияУкраинаВ мире
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