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РИА Новости

Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик

Вчера, 11:12
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© РИА Новости / Юрий КаверБайкал
Байкал
© РИА Новости / Юрий Кавер
Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Байкальская вода из глубины озера по-прежнему чистая, сообщил РИА Новости научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
В своем выступлении на Всероссийском водном конгрессе директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины, и поэтому скоро воду из озера будет нельзя пить.
"В Байкале загрязнения распространяются на мелководье. Байкальскую воду для питья берут из основного объема, из глубины, как минимум, 20 метров. Байкальская вода не предназначена для постоянного питья, потому что она не содержит необходимых для человека минеральных солей. Ее можно использовать для питья только в десертных целях, для постоянного питья она слишком чистая, как дистиллированная. Правда, дистиллированную воду мы может получить только в лаборатории, но байкальская наиболее близка к ней по составу. Если вы будете пить только байкальскую воду, то рано или поздно, плоховато себя почувствуете. Пока с загрязнениями глубоководный Байкал справляется, как делает это уже миллионы лет", - сказал Данилов-Данильян.
Берег озера Байкала. Архивное фото
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