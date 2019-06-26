Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик

"В Байкале загрязнения распространяются на мелководье. Байкальскую воду для питья берут из основного объема, из глубины, как минимум, 20 метров. Байкальская вода не предназначена для постоянного питья, потому что она не содержит необходимых для человека минеральных солей. Ее можно использовать для питья только в десертных целях, для постоянного питья она слишком чистая, как дистиллированная. Правда, дистиллированную воду мы может получить только в лаборатории, но байкальская наиболее близка к ней по составу. Если вы будете пить только байкальскую воду, то рано или поздно, плоховато себя почувствуете. Пока с загрязнениями глубоководный Байкал справляется, как делает это уже миллионы лет", - сказал Данилов-Данильян.