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РИА Новости

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии

Вчера, 11:12
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова актера Вахтанга Кикабидзе о ситуации в Грузии.
По словам Кикабидзе, грузинское правительство "заслужило то, что получило". Он также признался, что поддерживает оппозицию.
Пушков отметил, что актер пытается выдать враждебность к России за "мораль", а его высказывания назвал "обычными мантрами грузинского националиста".
"Он вам не Мимино", — написал Пушков в твиттере.
В августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после того, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
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Ситуация в Грузии

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия ее глава, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сел в кресло спикера парламента. Причем, как объяснил он сам, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".
Депутаты от оппозиции покинули заседание, в здание парламента ворвались радикалы. Позже в центре города начался митинг, участники которого требовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку. Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом". Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным. По его мнению, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
На фоне этих событий Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. Кроме того, туроператорам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал введенные ограничения вынужденными. Но, по его словам, Россия задумается об отмене этих мер, если ситуация в Грузии вернется в "нерусофобское русло".
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Популярные комментарии
А кто это Кикабидзе? А это "чита-рита"! Кому он нужен в России? Не поеду! Да еще никто и не приглашает! Поменьше надо прогибаться нам, если своих не будешь уважать и подставлять вторую щеку-быть тебе битым и осмеяным.
26 июня, 11:38
dd.rwk
155400026
Такое ощущение, что неблагодарность Национальная черта всех этих окраин российской империи. Кикабидзе мог бы сейчас совершать намаз, да и кем бы он был без СССР?
26 июня, 12:17
Z1Zlydennemets 1
6750008
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