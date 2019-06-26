Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова актера Вахтанга Кикабидзе о ситуации в Грузии.

По словам Кикабидзе, грузинское правительство "заслужило то, что получило". Он также признался, что поддерживает оппозицию.

Пушков отметил, что актер пытается выдать враждебность к России за "мораль", а его высказывания назвал "обычными мантрами грузинского националиста".

"Он вам не Мимино", — написал Пушков в твиттере

В августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после того, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Ситуация в Грузии

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия ее глава, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, сел в кресло спикера парламента. Причем, как объяснил он сам, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Депутаты от оппозиции покинули заседание, в здание парламента ворвались радикалы. Позже в центре города начался митинг, участники которого требовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку. Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее "врагом и оккупантом". Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным. По его мнению, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.

На фоне этих событий Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. Кроме того, туроператорам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.