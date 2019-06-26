Китай призвал США снять эмбарго с Кубы

ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Китай призывает США как можно скорее снять эмбарго с Кубы, что соответствует интересам обеих стран, а также поспособствует поддержанию стабильности в регионе, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай всегда выступает против введения односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции, основанной на внутренних законах той или иной страны, уважение и взаимовыгодное сотрудничество должны быть основой взаимодействия с другими странами. Эмбарго США в отношении Кубы нанесло значительной урон экономическому и социальному развитию Кубы, а также благосостоянию кубинского народа", - заявил дипломат.

По его словам, эти действия неправильные и они должны быть прекращены, и это позиция не только Китая, но также позиция большинства членов ООН.

"США и Куба являются морскими соседями, они должны стремиться к нормализации отношений. Китай призывает США следовать целям и принципам Устава ООН, а также основным нормам международного права, как можно скорее снять эмбарго с Кубы, что соответствует интересам обеих стран и их народов, а также поспособствует поддержанию стабильности и развития в регионе", - подчеркнул он.

Белый дом ранее в этом году объявил об ограничениях поездок на Кубу американцев, у которых нет родственников в этой стране. Кроме того, США вводят ограничения на перевод денежных средств американцев на Кубу в размере 1 тысячи долларов в квартал. Поводом для введения санкций стали обвинения в адрес кубинских властей в нарушении прав человека. При этом президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе санкциями "самого высокого уровня" в связи с поддержкой этой страной правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, которого США считают нелегитимным.