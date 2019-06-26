Около 50 тысяч специалистов посетили форум "Армия-2019" в первый день

КУБИНКА (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Около 50 тысяч специалистов посетили Международный военно-технический форум "Армия-2019" в первый день выставки, 25 июня, сообщил в среду журналистам начальник управления научно-технической деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

"Участие в первом дне форума "Армия-2019" приняли 49422 представителя оборонно-промышленного комплекса, ученых, разработчиков и испытателей новейших образцов вооружения, представителей государственного заказчика, военных экспертов. Состав участников и гостей свидетельствует о растущем интересе к выставке, как на российском, так и на международном уровне", - сказал Гончаров.

По его словам, в этом году был превзойден максимум 2018 года, когда количество стран-участниц форума составило 118 государств. "В торжественной церемонии открытия форума "Армия-2019" приняли участие представители делегаций оборонных ведомств 120 иностранных государств, в том числе: на уровне глав оборонного ведомства - десять государств, на уровне начальника генерального штаба - шесть государств, на уровне заместителя министра обороны - 25 государств, на уровне экспертов - 16 государств, на уровне представителей иностранных посольств в Российской Федерации - 63 государства", - отметил генерал-майор.