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РИА Новости

Около 50 тысяч специалистов посетили форум "Армия-2019" в первый день

Вчера, 11:11
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Выступление авиационной группы высшего пилотажа Стрижи на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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КУБИНКА (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Около 50 тысяч специалистов посетили Международный военно-технический форум "Армия-2019" в первый день выставки, 25 июня, сообщил в среду журналистам начальник управления научно-технической деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.
"Участие в первом дне форума "Армия-2019" приняли 49422 представителя оборонно-промышленного комплекса, ученых, разработчиков и испытателей новейших образцов вооружения, представителей государственного заказчика, военных экспертов. Состав участников и гостей свидетельствует о растущем интересе к выставке, как на российском, так и на международном уровне", - сказал Гончаров.
По его словам, в этом году был превзойден максимум 2018 года, когда количество стран-участниц форума составило 118 государств. "В торжественной церемонии открытия форума "Армия-2019" приняли участие представители делегаций оборонных ведомств 120 иностранных государств, в том числе: на уровне глав оборонного ведомства - десять государств, на уровне начальника генерального штаба - шесть государств, на уровне заместителя министра обороны - 25 государств, на уровне экспертов - 16 государств, на уровне представителей иностранных посольств в Российской Федерации - 63 государства", - отметил генерал-майор.
Он уточнил, что общее количество гостей в составе иностранных военных делегаций составило 540 человек, участие в форуме принимает 101 иностранная компания. Гончаров добавил, что также продолжает расширяться клуб стран, представленных национальными экспозициями. "В 2015 году мы начинали с пяти стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Пакистан и Малайзия). В 2017 году добавились Китай, ЮАР и Словакия, которая сменила Малайзию, в 2018 году добавилась Турция. В 2019 году в символическую десятку стран вошел Таиланд", - сказал представитель Минобороны РФ.
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