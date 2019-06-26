В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана

Вулкан выбросил столб пепла на высоту около 13 тысяч метров, заявил представитель Вулканической Обсерватории в городе Рабаул Стив Сондерс. Вулкан в течение последних нескольких недель подавал признаки повышенной активности. Большую часть пепла ветром унесло в море.