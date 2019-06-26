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РИА Новости

В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана

11:06
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.
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Вулкан выбросил столб пепла на высоту около 13 тысяч метров, заявил представитель Вулканической Обсерватории в городе Рабаул Стив Сондерс. Вулкан в течение последних нескольких недель подавал признаки повышенной активности. Большую часть пепла ветром унесло в море.
Папуа - Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" - мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.
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