Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки

БАНГКОК, 26 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника полиции курортного города Паттайя в Таиланде полковник Пхонгпхан Вонгманитхет и четыре его заместителя освобождены от занимаемых должностей и подвергнутся служебному расследованию после того, как в одном из баров на пешеходной улице города (Walking Street) внезапной проверкой была обнаружена и арестована 17-летняя проститутка, сообщает в среду Седьмой национальный телеканал Таиланда.

Офицерам будет предъявлено обвинение в служебной халатности за неспособность пресечь вовлечение несовершеннолетней в секс-индустрию на территории, за которую они отвечают, говорится в сообщении телеканала.

Также иностранные совладельцы бара Coming Bar, в котором был произведен арест, граждане Тайваня и КНР, будут депортированы из Таиланда и пожизненно внесены в черный список лиц, которым запрещен въезд в Таиланд. Совладельцев с таиландской стороны ждут обвинения в вовлечении в проституцию несовершеннолетних, которое карается длительными тюремными сроками, сообщает телеканал.

Самой арестованной девушке грозит только административная ответственность, в уголовном деле о вовлечении в проституцию она будет, скорее всего, пострадавшей и свидетелем, поясняет телеканал.

Решением муниципалитета Паттайи Coming Bar будет закрыт на пять лет за нанесение ущерба туристическому имиджу Таиланда.

Полковник Вонгманитхет, занимающий также пост заместителя начальника управления полиции провинции Чонбури, в которую входит город Паттайя, исполнял обязанности начальника полиции Паттайи после того, как в начале июня этого года все прежнее руководство городской полиции перевели на "менее ответственную работу". Перевод был вызван тем, что совместные внезапные рейды военных и работников местной администрации выявили наличие в Паттайе баров, работающих дольше положенных по закону часов, и разрешающих продажу алкоголя лицам моложе 21 года.