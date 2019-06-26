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РИА Новости

Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки

11:06
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© Fotolia / tiveryluckyПолиция Таиланда
Полиция Таиланда
© Fotolia / tiverylucky
Полиция Таиланда. Архивное фото
БАНГКОК, 26 июн – РИА Новости. Исполняющий обязанности начальника полиции курортного города Паттайя в Таиланде полковник Пхонгпхан Вонгманитхет и четыре его заместителя освобождены от занимаемых должностей и подвергнутся служебному расследованию после того, как в одном из баров на пешеходной улице города (Walking Street) внезапной проверкой была обнаружена и арестована 17-летняя проститутка, сообщает в среду Седьмой национальный телеканал Таиланда.
Офицерам будет предъявлено обвинение в служебной халатности за неспособность пресечь вовлечение несовершеннолетней в секс-индустрию на территории, за которую они отвечают, говорится в сообщении телеканала.
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Также иностранные совладельцы бара Coming Bar, в котором был произведен арест, граждане Тайваня и КНР, будут депортированы из Таиланда и пожизненно внесены в черный список лиц, которым запрещен въезд в Таиланд. Совладельцев с таиландской стороны ждут обвинения в вовлечении в проституцию несовершеннолетних, которое карается длительными тюремными сроками, сообщает телеканал.
Самой арестованной девушке грозит только административная ответственность, в уголовном деле о вовлечении в проституцию она будет, скорее всего, пострадавшей и свидетелем, поясняет телеканал.
Решением муниципалитета Паттайи Coming Bar будет закрыт на пять лет за нанесение ущерба туристическому имиджу Таиланда.
Полковник Вонгманитхет, занимающий также пост заместителя начальника управления полиции провинции Чонбури, в которую входит город Паттайя, исполнял обязанности начальника полиции Паттайи после того, как в начале июня этого года все прежнее руководство городской полиции перевели на "менее ответственную работу". Перевод был вызван тем, что совместные внезапные рейды военных и работников местной администрации выявили наличие в Паттайе баров, работающих дольше положенных по закону часов, и разрешающих продажу алкоголя лицам моложе 21 года.
Вонгманитхет 8 июня во главе большой группы полицейских и военных провел рейд на Walking Street. Пройдя всю улицу и побеседовав с владельцами и посетителями заведений, расположенных на этой улице, участники рейда сделали заявление о том, что не нашли на всей Walking Street каких-либо признаков проституции. Полковник даже объявил туристам и местным жителям, что если кто-нибудь из них такие признаки найдет, он может смело звонить 191 (телефон полиции и чрезвычайных служб) или лично доложить сотрудникам туристической полиции, у которых есть постоянный пост в начале Walking Street. Как пишет в среду интернет-портал Thaiger, также опубликовавший новость об отстранении от работы руководства полиции Паттайи, "кто-то, видимо, так и сделал".
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