В Сети появился трейлер "Войны токов" с Бенедиктом Камбербэтчем

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Вышел первый трейлер фильма "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем в роли Томаса Эдисона, сообщает Entertainment Weekly.
В трейлере идет борьба между Томасом Эдисоном (Бенедикт Камбербэтч) и его соперниками: Джорджем Вестингаузом (Майкл Шеннон) и Николой Теслой (Николас Холт) за контроль над национальной электрической сетью.
"Это битва величайших умов Америки", - говорит в трейлере персонаж Камбербэтча.
Режиссер картины, основанной на реальных событиях, Альфонсо Гомес-Рехон рассказал в интервью Entertainment Weekly: "Надеюсь, что люди увидят исторический фильм, который современен и заслуживает доверия, а не скучен и старомоден. Это были молодые люди, отвергающие прошлое и изменяющие мир. Надеюсь, каждый зритель фильма сможет представить себя на их месте".
Продюсером "Войны токов" стал Мартин Скорсезе.
В мировой прокат фильм выйдет 11 октября.