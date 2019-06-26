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РИА Новости
Культура

В Сети появился трейлер "Войны токов" с Бенедиктом Камбербэтчем

11:05
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© Фото : imdb.comБенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
© Фото : imdb.com
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Вышел первый трейлер фильма "Война токов" с Бенедиктом Камбербэтчем в роли Томаса Эдисона, сообщает Entertainment Weekly.
В трейлере идет борьба между Томасом Эдисоном (Бенедикт Камбербэтч) и его соперниками: Джорджем Вестингаузом (Майкл Шеннон) и Николой Теслой (Николас Холт) за контроль над национальной электрической сетью.
"Это битва величайших умов Америки", - говорит в трейлере персонаж Камбербэтча.
Режиссер картины, основанной на реальных событиях, Альфонсо Гомес-Рехон рассказал в интервью Entertainment Weekly: "Надеюсь, что люди увидят исторический фильм, который современен и заслуживает доверия, а не скучен и старомоден. Это были молодые люди, отвергающие прошлое и изменяющие мир. Надеюсь, каждый зритель фильма сможет представить себя на их месте".
Продюсером "Войны токов" стал Мартин Скорсезе.
В мировой прокат фильм выйдет 11 октября.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКиноБенедикт КамбербэтчТомас ЭдисонМартин СкорсезеСША
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