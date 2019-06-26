В Сети появился трейлер "Войны токов" с Бенедиктом Камбербэтчем

В трейлере идет борьба между Томасом Эдисоном (Бенедикт Камбербэтч) и его соперниками: Джорджем Вестингаузом (Майкл Шеннон) и Николой Теслой (Николас Холт) за контроль над национальной электрической сетью.

Режиссер картины, основанной на реальных событиях, Альфонсо Гомес-Рехон рассказал в интервью Entertainment Weekly: "Надеюсь, что люди увидят исторический фильм, который современен и заслуживает доверия, а не скучен и старомоден. Это были молодые люди, отвергающие прошлое и изменяющие мир. Надеюсь, каждый зритель фильма сможет представить себя на их месте".