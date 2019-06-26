Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T11:03Z
https://ria.ru/20190626/1555921622.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу

11:03
55
ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор второму соучастнику нападения на школу, осужденному на семь лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В январе прошлого года в пермской школе №127 произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали 10 человек, среди них - четвероклассники и учительница. Обвиняемые в организации нападения двое подростков - ученик школы и его приятель - были задержаны. После лечения в больнице их перевели в СИЗО и направили на судебно-психиатрические экспертизы.
Автомобиль Следственного комитета РФ
29 мая, 10:16
СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе
Уголовные дела в отношении фигурантов дела были выделены в отдельные производства, поскольку из-за психического состояния второго нападавшего - ученика школы - было решено применить к нему принудительные меры медицинского характера. Рассмотрение уголовного дела в отношении него началось в марте текущего года, а в конце апреля Мотовилихинский районный суд признал его виновным в покушении на убийство двух и более лиц и назначил ему наказание в виде лишения свободы на семь лет, а также обязал выплатить потерпевшим пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.
"Суд оставил приговор районного суда без изменений", - сказали агентству в суде.
Соучастника осужденного Мотовилихинский районный суд в декабре также признал виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, и кроме того взыскал с него более восьми миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального вреда потерпевшим.
Полиция в Пекине, Китай
3 апреля, 08:11
В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы
100000
Обсудить 0
ПермьПроисшествия
Рекомендуем
В МВД возбудили семь дел в отношении московского отравителя
РИА
Новости
В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Полиция Таиланда
Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
Лента
новостей
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
Глава Росмолодежи рассказал о приоритетах молодежной политики
Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Ракетный комплекс Искандер-М
Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
Выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы" мешает погода
В Крыму два десантника погибли во время тренировок прыжков с парашютом
СК начал проверку после отравления девяти человек в подмосковной больнице
Сотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Саратове
В Саратове предотвратили теракт
Суд аннулировал обвинения против экс-главы Гонконга по делу о коррупции
В Сибири лесные пожары тушат искусственными дождями
Новый экипаж МКС тренировался для работы на орбите с роботом FEDOR
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
11:03Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу
11:02В МВД возбудили семь дел в отношении московского отравителя
11:01Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
11:00Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
10:59СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
10:58Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
10:57Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца
10:54Родные жертв катастрофы Ту-154 откроют мемориал в Сочи
10:52СК начал проверку после отравления девяти человек в подмосковной больнице
10:51Выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы" мешает погода
10:50Совфед назначил Дмитрия Демешина на пост замгенпрокурора
10:47Экс-главу "Росгеологии" Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
10:46Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова ушла из компании
10:43Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
10:42В Курске уволят полицейского, устроившего стрельбу из-за игравших детей
10:41В Крыму два десантника погибли во время тренировок прыжков с парашютом
10:41В Сибири лесные пожары тушат искусственными дождями
Лента новостейМолния