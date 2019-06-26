Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу

ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор второму соучастнику нападения на школу, осужденному на семь лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В январе прошлого года в пермской школе №127 произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали 10 человек, среди них - четвероклассники и учительница. Обвиняемые в организации нападения двое подростков - ученик школы и его приятель - были задержаны. После лечения в больнице их перевели в СИЗО и направили на судебно-психиатрические экспертизы.

Уголовные дела в отношении фигурантов дела были выделены в отдельные производства, поскольку из-за психического состояния второго нападавшего - ученика школы - было решено применить к нему принудительные меры медицинского характера. Рассмотрение уголовного дела в отношении него началось в марте текущего года, а в конце апреля Мотовилихинский районный суд признал его виновным в покушении на убийство двух и более лиц и назначил ему наказание в виде лишения свободы на семь лет, а также обязал выплатить потерпевшим пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

"Суд оставил приговор районного суда без изменений", - сказали агентству в суде.