Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. Архивное фото

Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" еще двум сестрам Хачатурян по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, продлить срок запрета определенных действий до 28 июля", - огласила решение судья. Заседание проходило в закрытом режиме, слушателей пустили лишь на оглашение.

Ранее сегодня аналогичное решение суд вынес в отношении младшей из сестер Марии. Таким образом, все три сестры Крестина, Ангелина и Мария по-прежнему не смогут выходить из дома с семи вечера до семи утра.

В середине июня следствие предъявило сестрам Хачатурян самую тяжкую из всех возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.

Ранее адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, в течение нескольких лет отец Михаил Хачатурян систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Защита настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.