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РИА Новости

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

11:01
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" еще двум сестрам Хачатурян по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, продлить срок запрета определенных действий до 28 июля", - огласила решение судья. Заседание проходило в закрытом режиме, слушателей пустили лишь на оглашение.
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Ранее сегодня аналогичное решение суд вынес в отношении младшей из сестер Марии. Таким образом, все три сестры Крестина, Ангелина и Мария по-прежнему не смогут выходить из дома с семи вечера до семи утра.
В середине июня следствие предъявило сестрам Хачатурян самую тяжкую из всех возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
Ранее адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, в течение нескольких лет отец Михаил Хачатурян систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Защита настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.
Резонансное убийство было совершено 27 июля прошлого года: как считает следствие, три сестры зарезали 57-летнего отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Изначально задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий".
Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения
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