СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Ранее администрация Краснодара сообщила, что в поселке Краснодарском зафиксировано более 20 случаев, по предварительным данным, острой кишечной инфекции. Территориальное управление Роспотребнадзора объявило об организации эпидемиологического расследования. По информации мэрии, ветка водопровода, питающего дома жителей посёлка, где зафиксированы эти случаи, отключена. До завершения процедуры, на которую может уйти до трех дней, централизованное водоснабжение приостановлено, городские власти организовали регулярный подвоз воды жителям посёлка.

"В Краснодаре по факту отравления жителей одного из поселков возбуждено уголовное дело… по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)… Установлено, что в период с 24 по 25 июня… в больницу с подозрением на отравление обратились 24 жителя поселка Краснодарского, из которых 13 детей в возрасте от 1 года 10 месяцев до 14 лет, которые были госпитализированы. Десять несовершеннолетних в настоящее время находятся в медицинском учреждении, где им оказывается медицинская помощь", - сообщило СУСК.