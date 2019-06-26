Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца

КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Мать двухлетнего мальчика из города Назарово Красноярского края, который два дня пробыл один с телом умершего отца, нашлась и сама пришла в полицию, сообщила РИА Новости и. о. начальника пресс-службы краевого главка МВД Екатерина Росицкая.

Ранее в МВД сообщили, что полицейские передали врачам ребенка, которого при вскрытии квартиры обнаружили рядом с телом отца. Полицию вызвали соседи, услышав плач мальчика. По данному факту проводится проверка. Состояние ребенка удовлетворительное и не вызывает опасений. Местонахождение матери устанавливалось.

"Мать, узнав из СМИ о произошедшем, сама пришла в полицию. По предварительным данным, она ушла из дома после ссоры", - сказала собеседница агентства.