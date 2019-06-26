Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T10:57Z
https://ria.ru/20190626/1555921260.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца

10:57
415
КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Мать двухлетнего мальчика из города Назарово Красноярского края, который два дня пробыл один с телом умершего отца, нашлась и сама пришла в полицию, сообщила РИА Новости и. о. начальника пресс-службы краевого главка МВД Екатерина Росицкая.
Ранее в МВД сообщили, что полицейские передали врачам ребенка, которого при вскрытии квартиры обнаружили рядом с телом отца. Полицию вызвали соседи, услышав плач мальчика. По данному факту проводится проверка. Состояние ребенка удовлетворительное и не вызывает опасений. Местонахождение матери устанавливалось.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
31 мая, 11:00
Анна Кузнецова: бдительность окружающих может спасти ребенку жизнь
"Мать, узнав из СМИ о произошедшем, сама пришла в полицию. По предварительным данным, она ушла из дома после ссоры", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
003660
Обсудить 0
Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
РИА
Новости
В Крыму два десантника погибли во время тренировок прыжков с парашютом
Сотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Саратове
В Саратове предотвратили теракт
Ракетный комплекс Искандер-М
Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
Лента
новостей
Полиция Таиланда
Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
Аркадий Ивановский
Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
Выпускники
Красноярским выпускникам подарили торт "с надгробиями"
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
В Курске уволят полицейского, устроившего стрельбу из-за игравших детей
Ольга Наумова
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова ушла из компании
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
СК начал проверку после отравления девяти человек в подмосковной больнице
Актер и режиссер Валерий Харченко
Умер актер Валерий Харченко
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава OMV заявил о возможном замедлении реализации "Северного потока — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
11:03Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу
11:02Следствие попросило арестовать московского отравителя
11:01Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
11:00Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
10:59СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
10:58Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
10:57Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца
10:54Родные жертв катастрофы Ту-154 откроют мемориал в Сочи
10:52СК начал проверку после отравления девяти человек в подмосковной больнице
10:51Косаток и белух не могут выпустить у мыса Перовского из-за погоды
10:50Совфед назначил Дмитрия Демешина на пост замгенпрокурора
10:47Экс-главу "Росгеологии" Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
10:46Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова ушла из компании
10:43Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Лента новостейМолния