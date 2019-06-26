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РИА Новости

Родные жертв катастрофы Ту-154 откроют мемориал в Сочи

10:54
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЦветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России
Цветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России
© РИА Новости / Нина Зотина
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Цветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России. Архивное фото
СОЧИ, 26 июн - РИА Новости. Родственники погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем 2016 года и представители Сирии, куда с мирной миссией направлялся самолёт, 29 июня откроют мемориал жертвам трагедии в Сочи, сообщает администрация города.
Администрация города выделила место для стелы в центре Адлера, на набережной реки Мзымта. Эта территория считается у горожан местом памяти. Здесь находятся памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Изначально представители министерства обороны и администрации города Сочи согласовали дату открытия стелы в память о жертвах авиакатастрофы 25 декабря 2019 года – в третью годовщину трагедии. Однако позже родственники погибших и общественность обратились в адрес организаторов о переносе даты открытия на 29 июня.
Михаил Федотов
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"В Адлерском районе города Сочи на набережной реки Мзымта состоится открытие памятной стелы трагически погибшим соотечественникам, летевшим с мирной миссией в Сирийскую Арабскую Республику 25 декабря 2016 года. Будут опущены траурные венки на воду. На церемонию специальным бортом министерства обороны Российской Федерации прибудут родственники погибших пассажиров, медицинские служащие Минобороны, а также представители сирийской стороны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что родственники погибших с помощью меценатов создали монумент – почти двухметровую раскрытую книгу, на страницах которой изображён самолёт и перечислены имена жертв трагедии.
Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных госслужащих. Все они погибли. Останки людей и обломки лайнера нашли на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.
Крушение самолета Ту-154 в Сочи
25 декабря 2016, 14:12
Крушение самолета Ту-154 в СочиТу-154 Минобороны России, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, пропал с экранов радаров в воскресенье рано утром. Позже стало известно, что самолет упал в Черном море, фрагменты корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи.
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