Родные жертв катастрофы Ту-154 откроют мемориал в Сочи

Цветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России. Архивное фото

Цветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России

СОЧИ, 26 июн - РИА Новости. Родственники погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем 2016 года и представители Сирии, куда с мирной миссией направлялся самолёт, 29 июня откроют мемориал жертвам трагедии в Сочи, сообщает администрация города.

Администрация города выделила место для стелы в центре Адлера, на набережной реки Мзымта. Эта территория считается у горожан местом памяти. Здесь находятся памятники солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Изначально представители министерства обороны и администрации города Сочи согласовали дату открытия стелы в память о жертвах авиакатастрофы 25 декабря 2019 года – в третью годовщину трагедии. Однако позже родственники погибших и общественность обратились в адрес организаторов о переносе даты открытия на 29 июня.

"В Адлерском районе города Сочи на набережной реки Мзымта состоится открытие памятной стелы трагически погибшим соотечественникам, летевшим с мирной миссией в Сирийскую Арабскую Республику 25 декабря 2016 года. Будут опущены траурные венки на воду. На церемонию специальным бортом министерства обороны Российской Федерации прибудут родственники погибших пассажиров, медицинские служащие Минобороны, а также представители сирийской стороны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что родственники погибших с помощью меценатов создали монумент – почти двухметровую раскрытую книгу, на страницах которой изображён самолёт и перечислены имена жертв трагедии.