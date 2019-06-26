СК начал проверку после отравления девяти человек в подмосковной больнице

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал проверку из-за отравления девяти человек в больнице Подмосковья после капельниц, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Отмечается, что 25 июня в отделение Солнечногорской ЦРБ скорая помощь доставила девять человек в возрасте от 47 до 70 лет из больницы поселка Ржавки. в этой больнице пациенты были на дневном стационарном лечении. Утром им всем поставили капельницы с разными лекарствами, в состав которых также входил физраствор. После этого у всех пациентов поднялась высокая температура и начался озноб.
"Организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что состояние граждан удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. Следователи опрашивают медперсонал больницы и пациентов, осматривают больницы в поселке Ржавки, изымают образцы физраствора.