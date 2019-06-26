Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T11:11Z
https://ria.ru/20190626/1555921071.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155576/13/1555761356_0:0:1269:715_1036x0_80_0_0_9175c41ad9d0289b0f6b910564039a41.jpg
РИА Новости

Косаток и белух не могут выпустить у мыса Перовского из-за погоды

10:51
79
© РИА Новости / Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
© РИА Новости /
ХАБАРОВСК, 26 июн - РИА Новости. Дождь прекратился, но ветер еще сохраняется на побережье Николаевского района Хабаровского края, где планируют выпускать косаток и белух из "китовой тюрьмы", сообщил РИА Новости представитель Хабаровского гидрометцентра.
Накануне сообщалось, что шторм мешает выпуску косаток и белух в море. Они находятся в транспортировочных ваннах на машинах. Синоптики сообщали, что в районе мыса Перовского дождь, низкая облачность и ветер до 14 метров в секунду.
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае
Вчера, 08:04
Отловщики рассказали о транспортировке косаток из "китовой тюрьмы"
"На побережье Николаеваского района дождь прекратился, пасмурно и довольно прохладно – около 12 градусов. Сохраняется ветер 9-14 метров в секунду, что считается умеренным ветром. Завтра ожидается небольшой дождь, днем потеплеет до 17 градусов", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в администрации Николаевского района, выпуск животных планировался после улучшения погоды.
Двух косаток и шесть белух 25 июня доставили из Приморья к месту выпуска – на мыс Перовского в Хабаровском крае. После адаптации, которая может занять до 10 дней, животных выпустят. На косаток и белух установят спутниковые маяки, которые помогут ученым следить за миграцией.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров. Суд на Сахалине ранее признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Косатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Вчера, 06:59
Экологи просят привлечь команду Кусто к выпуску косаток из "китовой тюрьмы"
000201
Обсудить 0
Приморский крайОбщество
Рекомендуем
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
РИА
Новости
"Ямал СПГ" поставил первую партию сжиженного газа в Японию
Ольга Наумова
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова ушла из компании
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава OMV заявил о возможном замедлении реализации "Северного потока — 2"
Лента
новостей
На учениях в Крыму погибли два десантника
Сергей Рябков
В МИД рассказали о военных мерах в ответ на действия НАТО в связи с ДРСМД
Генеральный директор АО Росгеология Роман Панов на Восточном экономическом форуме
Экс-главу "Росгеологии" Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
Сотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Саратове
В Саратове предотвратили теракт
СК начал проверку после отравления девяти человек в подмосковной больнице
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
Цветы на набережной в Адлере в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России
Родные жертв катастрофы Ту-154 откроют мемориал в Сочи
Выпускники
Красноярским выпускникам подарили торт "с надгробиями"
У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
В Подмосковье три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ
Полиция Таиланда
Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
11:03Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу
11:02Следствие попросило арестовать московского отравителя
11:01Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
11:00Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
10:59СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
10:58Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
10:57Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца
10:54Родные жертв катастрофы Ту-154 откроют мемориал в Сочи
10:52СК начал проверку после отравления девяти человек в подмосковной больнице
10:51Косаток и белух не могут выпустить у мыса Перовского из-за погоды
10:50Совфед назначил Дмитрия Демешина на пост замгенпрокурора
10:47Экс-главу "Росгеологии" Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
10:46Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова ушла из компании
Лента новостейМолния