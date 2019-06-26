Косаток и белух не могут выпустить у мыса Перовского из-за погоды

ХАБАРОВСК, 26 июн - РИА Новости. Дождь прекратился, но ветер еще сохраняется на побережье Николаевского района Хабаровского края, где планируют выпускать косаток и белух из "китовой тюрьмы", сообщил РИА Новости представитель Хабаровского гидрометцентра.
Накануне сообщалось, что шторм мешает выпуску косаток и белух в море. Они находятся в транспортировочных ваннах на машинах. Синоптики сообщали, что в районе мыса Перовского дождь, низкая облачность и ветер до 14 метров в секунду.
"На побережье Николаеваского района дождь прекратился, пасмурно и довольно прохладно – около 12 градусов. Сохраняется ветер 9-14 метров в секунду, что считается умеренным ветром. Завтра ожидается небольшой дождь, днем потеплеет до 17 градусов", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в администрации Николаевского района, выпуск животных планировался после улучшения погоды.
Двух косаток и шесть белух 25 июня доставили из Приморья к месту выпуска – на мыс Перовского в Хабаровском крае. После адаптации, которая может занять до 10 дней, животных выпустят. На косаток и белух установят спутниковые маяки, которые помогут ученым следить за миграцией.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров. Суд на Сахалине ранее признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.