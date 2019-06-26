Косаток и белух не могут выпустить у мыса Перовского из-за погоды

Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019

ХАБАРОВСК, 26 июн - РИА Новости. Дождь прекратился, но ветер еще сохраняется на побережье Николаевского района Хабаровского края, где планируют выпускать косаток и белух из "китовой тюрьмы", сообщил РИА Новости представитель Хабаровского гидрометцентра.

Накануне сообщалось, что шторм мешает выпуску косаток и белух в море. Они находятся в транспортировочных ваннах на машинах. Синоптики сообщали, что в районе мыса Перовского дождь, низкая облачность и ветер до 14 метров в секунду.

"На побережье Николаеваского района дождь прекратился, пасмурно и довольно прохладно – около 12 градусов. Сохраняется ветер 9-14 метров в секунду, что считается умеренным ветром. Завтра ожидается небольшой дождь, днем потеплеет до 17 градусов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в администрации Николаевского района, выпуск животных планировался после улучшения погоды.

Двух косаток и шесть белух 25 июня доставили из Приморья к месту выпуска – на мыс Перовского в Хабаровском крае. После адаптации, которая может занять до 10 дней, животных выпустят. На косаток и белух установят спутниковые маяки, которые помогут ученым следить за миграцией.