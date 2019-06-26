Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T10:47Z
https://ria.ru/20190626/1555920884.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152826/82/1528268206_0:0:2982:1678_1036x0_80_0_0_79e6ef5a9ba162a2e4707520d59f29c1.jpg
РИА Новости

Экс-главу "Росгеологии" Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

10:47
221
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Росгеология" Роман Панов на Восточном экономическом форуме
Генеральный директор АО Росгеология Роман Панов на Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости/Прайм. Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Газпромбанк подтверждает назначение Романа Панова на должность первого вице-президента", - говорится в ответе банка на запрос РИА Новости. Он будет курировать направление развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки, подчеркнули в банке. "Панов имеет существенный опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в этой сфере в "Газпроме" и "Норильском никеле", а также во главе "Росгеологии", - говорится в текста ответа.
29 января, 15:57
"Росгеология" оказалась в центре скандала из-за нецензурного видео
Представитель Панова также подтвердил РИА Новости его назначение.
В конце марта Панов был отправлен в отставку, а 1 апреля Минприроды сообщило, что гендиректором "Росгеологии" назначен бывший замминистра экономического развития, экс-глава ВЭБа Сергей Горьков.
В январе "Росгеология" после скандального видео в соцсетях расторгла контракт с первым заместителем гендиректора Русланом Горрингом в связи с нарушением кодекса корпоративной этики. На видео Горринг во время компьютерной игры употреблял нецензурные слова, а также рассказывал об интимных отношениях с подчиненными и прочих вещах, касающихся исполнения им своих рабочих обязанностей.
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин после этого распорядился провести проверку финансово-хозяйственной деятельности "Росгеологии", а также топ-менеджмента компании. Панову был объявлен выговор.
002063
Обсудить 1
Роман ПановВнешэкономбанкГазпромГазпромбанкЭкономика
Рекомендуем
На учениях в Крыму погибли два десантника
РИА
Новости
Ольга Наумова
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова ушла из компании
Сотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Саратове
В Саратове предотвратили теракт
Совфед назначил Дмитрия Демешина на пост замгенпрокурора
Лента
новостей
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава OMV заявил о возможном замедлении реализации "Северного потока — 2"
Полиция Таиланда
Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца
"Ямал СПГ" поставил первую партию сжиженного газа в Японию
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
Ракетный комплекс Искандер-М
Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
На жителя Нового Уренгоя завели дело за угрозы мэру
Перегрузка одной из косаток в грузовой автомобиль на причале в бухте Средняя в Приморском крае. 20 июня 2019
Плохая погода мешает выпустить косаток и белух у мыса Перовского
Аркадий Ивановский
Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу
Следствие попросило арестовать московского отравителя
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
11:03Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу
11:02Следствие попросило арестовать московского отравителя
11:01Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
11:00Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
10:59СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
10:58Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
10:57Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца
10:54Родные жертв катастрофы Ту-154 откроют мемориал в Сочи
10:52СК начал проверку после отравления девяти человек в подмосковной больнице
10:51Плохая погода мешает выпустить косаток и белух у мыса Перовского
10:50Совфед назначил Дмитрия Демешина на пост замгенпрокурора
10:47Экс-главу "Росгеологии" Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
10:46Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова ушла из компании
Лента новостейМолния