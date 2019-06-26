Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова ушла из компании

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Гендиректор "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, ее должность займет президент "Магнита" Ян Дюннинг, говорится в сообщении ритейлера.

"Ян Дюннинг, президент ПАО "Магнит", также возьмет на себя роль генерального директора ПАО "Магнит". Ольга Наумова, в настоящий момент занимающая должность генерального директора ПАО "Магнит", приняла решение покинуть компанию из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса", - говорится в сообщении.