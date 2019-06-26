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РИА Новости

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова ушла из компании

10:46
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОльга Наумова
Ольга Наумова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ольга Наумова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Гендиректор "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, ее должность займет президент "Магнита" Ян Дюннинг, говорится в сообщении ритейлера.
"Ян Дюннинг, президент ПАО "Магнит", также возьмет на себя роль генерального директора ПАО "Магнит". Ольга Наумова, в настоящий момент занимающая должность генерального директора ПАО "Магнит", приняла решение покинуть компанию из-за разного с советом директоров видения стратегии развития бизнеса", - говорится в сообщении.
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