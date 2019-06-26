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РИА Новости

Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

10:43
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
"Удовлетворить ходатайство следствия, продлить срок запрета определенных действий до 28 июля", - огласила решение судья.
Девушке нельзя выходить из дома с семи вечера до семи утра. В то же время общаться с людьми, не связанными с ее уголовным делом, Марии дозволяется.
Заседание проходило в закрытом режиме, слушателей пустили лишь на оглашение. Параллельно в двух других залах рассматривается продление меры пресечения двум другим сестрам.
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В середине июня следствие предъявило сестрам Хачатурян самую тяжкую из всех возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
Ранее адвокаты сообщали, что следствие оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, в течение нескольких лет отец Михаил Хачатурян систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Защита настаивает, что девушки действовали в рамках необходимой обороны.
Резонансное убийство было совершено 27 июля прошлого года: как считает следствие, три сестры зарезали 57-летнего отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Изначально задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий".
Что именно запрещено делать обвиняемым, неясно. Известно лишь, что им в том числе нельзя разговаривать по мобильному телефону и выходить в интернет.
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