На учениях в Крыму погибли два десантника

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Крыму во время тренировочных прыжков с парашютом погибли два контрактника из ВДВ, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Трагедия произошла в среду на полигоне Старый Крым: два десантника приземлились на воду и "не смогли освободиться от подвесной системы парашюта".