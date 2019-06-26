На учениях в Крыму погибли два десантника

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Крыму во время тренировочных прыжков с парашютом погибли два контрактника из ВДВ, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
Трагедия произошла в среду на полигоне Старый Крым: два десантника приземлились на воду и "не смогли освободиться от подвесной системы парашюта".
"Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули", - говорится в релизе.
Причины трагедии расследует комиссия из центрального аппарата ВДВ и правоохранительные органы.
30 августа 2018, 01:59Во Владимирской области во время прыжка с парашютом погиб десантник