Красноярским выпускникам подарили торт "с надгробиями"

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Идея подарить выпускникам красноярской школы №143 торт с фотографиями детей, похожими на надгробия, принадлежит родителям учащихся, сообщили РИА Новости в учебном заведении.

Ранее на странице "Типичный Красноярск. Столица Сибири" в социальной сети "ВКонтакте" появилась фотография кусочков торта, которые украшали фотографии выпускников в виде надгробий. Пользователи социальной сети разделились во мнениях относительно такого "подарка" - кто-то называл родителей и учителей людьми с больной фантазией, другие отнеслись с юмором.

"Эта идея принадлежит родителям. Мы официально это не комментируем", - сказал собеседник агентства.

Связаться с родителями пока не удалось.