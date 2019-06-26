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РИА Новости

Красноярским выпускникам подарили торт "с надгробиями"

10:37
1283
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыпускники
Выпускники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выпускники. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Идея подарить выпускникам красноярской школы №143 торт с фотографиями детей, похожими на надгробия, принадлежит родителям учащихся, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
Ранее на странице "Типичный Красноярск. Столица Сибири" в социальной сети "ВКонтакте" появилась фотография кусочков торта, которые украшали фотографии выпускников в виде надгробий. Пользователи социальной сети разделились во мнениях относительно такого "подарка" - кто-то называл родителей и учителей людьми с больной фантазией, другие отнеслись с юмором.
"Эта идея принадлежит родителям. Мы официально это не комментируем", - сказал собеседник агентства.
Связаться с родителями пока не удалось.
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Аттестат, гулянье и салют: выпускные вечера в России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Лучшие школьники со всей России съехались на бал в Кремлевский дворец. Здесь вручали премию "Выпускник-2019".

Выпускники российских школ после церемонии вручения IX Всероссийской премии Выпускник-2019 на Красной площади
1 из 12

Лучшие школьники со всей России съехались на бал в Кремлевский дворец. Здесь вручали премию "Выпускник-2019".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Еще одной площадкой празднования в Москве стал Парк Горького.

Выпускники российских школ на празднике выпускников Московский выпускной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
2 из 12

Еще одной площадкой празднования в Москве стал Парк Горького.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Для участия в выпускном в Парке Горького зарегистрировались рекордные 22 тысячи школьников.

Выпускники российских школ на празднике выпускников Московский выпускной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
3 из 12

Для участия в выпускном в Парке Горького зарегистрировались рекордные 22 тысячи школьников.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Празднование в Парке Горького началось в восемь часов вечера и продлилось до шести утра.

Выпускники российских школ на празднике выпускников Московский выпускной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
4 из 12

Празднование в Парке Горького началось в восемь часов вечера и продлилось до шести утра.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На двух сценах шли представления, работали семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон.

Выпускники российских школ на празднике выпускников Московский выпускной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
5 из 12

На двух сценах шли представления, работали семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Выпускники сами выбирали артистов, которых хотят видеть на празднике.

Выпускницы во время празднования школьного выпускного в Чите
6 из 12

Выпускники сами выбирали артистов, которых хотят видеть на празднике.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

В этом году школы покидают около 650 тысяч человек.

Выпускницы во время празднования школьного выпускного в Чите
7 из 12

В этом году школы покидают около 650 тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Торжественные мероприятия прошли более чем в 28 тысячах учебных заведений во всех регионах страны.

Выпускницы во время празднования школьного выпускного в Чите
8 из 12

Торжественные мероприятия прошли более чем в 28 тысячах учебных заведений во всех регионах страны.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Безопасность и порядок на выпускных вечерах в России обеспечивали более двух с половиной тысяч сотрудников вневедомственной охраны.

Выпускники российских школ на церемонии вручения IX Всероссийской премии Выпускник-2019 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
9 из 12

Безопасность и порядок на выпускных вечерах в России обеспечивали более двух с половиной тысяч сотрудников вневедомственной охраны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Накануне президент Владимир Путин поздравил выпускников и призвал их дерзать и верить в себя.

Выпускники российских школ перед началом церемонии вручения IX Всероссийской премии Выпускник-2019 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
10 из 12

Накануне президент Владимир Путин поздравил выпускников и призвал их дерзать и верить в себя.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Школьники перед вручением IX Всероссийской премии "Выпускник-2019" в Государственном Кремлевском дворце.

Выпускники российских школ перед началом церемонии вручения IX Всероссийской премии Выпускник-2019 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
11 из 12

Школьники перед вручением IX Всероссийской премии "Выпускник-2019" в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Праздничный салют на Красной площади.

Выпускницы российских школ во время праздничного салюта на Красной площади
12 из 12

Праздничный салют на Красной площади.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 12

Лучшие школьники со всей России съехались на бал в Кремлевский дворец. Здесь вручали премию "Выпускник-2019".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 12

Еще одной площадкой празднования в Москве стал Парк Горького.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Для участия в выпускном в Парке Горького зарегистрировались рекордные 22 тысячи школьников.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Празднование в Парке Горького началось в восемь часов вечера и продлилось до шести утра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 12

На двух сценах шли представления, работали семь тематических зон, 35 интерактивных точек, арт-объектов и фотозон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Выпускники сами выбирали артистов, которых хотят видеть на празднике.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
7 из 12

В этом году школы покидают около 650 тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Торжественные мероприятия прошли более чем в 28 тысячах учебных заведений во всех регионах страны.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
9 из 12

Безопасность и порядок на выпускных вечерах в России обеспечивали более двух с половиной тысяч сотрудников вневедомственной охраны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Накануне президент Владимир Путин поздравил выпускников и призвал их дерзать и верить в себя.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Школьники перед вручением IX Всероссийской премии "Выпускник-2019" в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

Праздничный салют на Красной площади.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
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