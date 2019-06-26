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РИА Новости

На жителя Нового Уренгоя завели дело за угрозы мэру

10:37
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Нового Уренгоя Мусы Мамедова, который опубликовал в сети видеозапись с угрозами в адрес мэра города Ивана Костогриза, сообщила РИА Новости в среду представитель СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу.
В понедельник в сообществе "Новый Уренгой" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором местный житель с топором в руках угрожает главе города убийством из-за принудительного выселения его семьи из квартиры. В конце ролика сын мужчины, держа в руках нож, повторяет угрозу.
"Подтверждаю (факт возбуждения дела - ред.) по части 1 статьи 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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В пресс-службе городской администрации РИА Новости ранее сообщали, что причиной конфликта стало постановление суда о выселении мужчины и его семьи из квартиры в микрорайоне Тундровый, которую он, по информации властей, год назад незаконно захватил. После попытки сотрудников службы судебных приставов вручить Мамедову уведомление о выселении, мужчина в здании следственного комитета угрожал покончить с собой. Как пояснили в мэрии, мэр предлагал Мусе Мамедову обсудить решение жилищных проблем.
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