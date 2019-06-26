На жителя Нового Уренгоя завели дело за угрозы мэру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Нового Уренгоя Мусы Мамедова, который опубликовал в сети видеозапись с угрозами в адрес мэра города Ивана Костогриза, сообщила РИА Новости в среду представитель СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В понедельник в сообществе "Новый Уренгой" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором местный житель с топором в руках угрожает главе города убийством из-за принудительного выселения его семьи из квартиры. В конце ролика сын мужчины, держа в руках нож, повторяет угрозу.

"Подтверждаю (факт возбуждения дела - ред.) по части 1 статьи 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.